به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ذاکر شیخ زاده بیان کرد: شرکت‌های خدماتی موظف‌اند حقوق و مزایای کارگران را در موعد مقرر پرداخت و فیش حقوقی صادر کنند و در صورت تخلف با آنان برخورد و حتی لغو صلاحیت انجام می‌شود.

سرپرست معاونت روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان در هجدهمین جلسه کمیته بررسی صلاحیت شرکت‌های خدماتی استان، گفت: شرکت‌های طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی هستند و باید حقوق و مزایای کارگران شاغل را در موعد مقرر به حساب بانکی آنان واریز و فیش حقوقی در اختیار کارگران قرار دهند.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۷ قانون کار، مزد کارگران باید در فواصل زمانی منظم و در موعد مقرر پرداخت شود و هرگونه تأخیر در پرداخت حقوق، تخلف محسوب می‌شود.

شیخ زاده ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف، مطابق مقررات با شرکت متخلف برخورد و در صورت تداوم تخلف نسبت به لغو صلاحیت آن اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به ماده ۱۳ قانون کار بیان کرد: کارفرمای اصلی و پیمانکار در قبال پرداخت حقوق و مطالبات کارگران مسئولیت دارند و دستگاه‌های اجرایی باید بر عملکرد پیمانکاران نظارت کنند.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۴ هیأت وزیران، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در صورت مشاهده تخلف، موضوع را برای رسیدگی به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام کنند.