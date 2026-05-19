شهریاری: افزایش قیمت برخی داروها منطقی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، با اشاره به مشکلات حوزه دارو و درمان، گفت: یکی از دغدغه‌های جدی مردم، افزایش قیمت دارو است و متأسفانه قیمت برخی داروها به‌گونه‌ای افزایش یافته که از نظر ما منطقی نیست.

وی افزود: شرکت‌های دارویی باید شرایط کشور و وضعیت خاص ناشی از جنگ را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند و با نگاه عادی به بازار دارو عمل نکنند. امروز انتظار می‌رود فعالان این حوزه نیز با ایثار و ازخودگذشتگی، شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که فشار مضاعفی به مردم، به‌ ویژه در حوزه سلامت، وارد نشود.

شهریاری ادامه داد: مردم در حوزه سلامت با مشکلات جدی مواجه‌اند و قیمت داروها به‌ شدت افزایش یافته است و این مسئله به‌ ویژه برای بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های صعب‌العلاج بسیار نگران‌کننده است، چرا که بسیاری از این بیماران توان پرداخت هزینه‌های جدید را ندارند.

وی افزود: مشکل دیگر به ساختار بیمه‌ها بازمی‌گردد زیرا بسیاری از بیمه‌ها، به‌ویژه بیمه سلامت، عملاً فاقد منابع درآمدی مستقل هستند و منابع آنها عمدتاً از محل اعتبارات دولتی تأمین می‌شود. بخشی از این منابع نیز صرف هزینه‌های اجرایی، حقوق پرسنل و اداره سیستم می‌شود و در نهایت منابع محدودی برای دارو و درمان باقی می‌ماند.

شهریاری ادامه داد: اگرچه گفته می‌شود اصلاحاتی در این حوزه انجام شده اما در عمل مردم همچنان با مشکلات جدی مواجه‌اند به عنوان نمونه، یک بیمار دیابتی که نیازمند انسولین است، پیش‌تر برای تهیه داروی خود مبلغی بسیار کمتر پرداخت می‌کرد، اما اکنون با افزایش چند برابری قیمت‌ها مواجه شده است؛ هزینه‌هایی که برای یک بیمه‌ شده یا کارگر قابل تحمل نیست.

وی افزود: ادامه این روند می‌تواند منجر به تشدید بیماری‌های مزمن و حتی به خطر افتادن جان بیماران شود.