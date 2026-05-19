آمادگی برای خرید گندم کشاورزان لرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی در ستاد برداشت خرید گندم خرمآباد با اشاره به پیشبینی افزایش قابلتوجه تولید گندم در سال جاری، بر آمادگی کامل اداره کل غله و خدمات بازرگانی لرستان برای مدیریت هوشمندانه فصل برداشت تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای عملیاتی اداره کل غله برای مواجهه با پیکِ برداشت محصولات به طور کامل بسیج شده است، گفت: تمهیدات فنی لازم برای آمادهسازی مراکز خرید تضمینی، تجهیز انبارها اتخاذ شده تا کشاورزان عزیز برای تحویل محصولات خود با هیچگونه دغدغهای مواجه نباشند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در ادامه به اهمیت زنجیره تأمین و حفظ کیفیت محصولات اشاره کرد و افزود: تلاش ما بر این است که با مدیریت دقیق فرایندها، ضمن تسریع در پذیرش محمولهها، از بروز صفهای طولانی و هدررفت محصولات جلوگیری کنیم. در همین راستا، برنامهریزیهای عملیاتی برای هماهنگی با شرکتهای حملونقل و تأمین سوخت ماشینآلات برداشت انجامگرفته است.
دارابی همچنین در خصوص یکی از مهمترین مطالبات کشاورزان، گفت: پیگیری پرداخت بهموقع بهای گندم خریداری شده، اولویت اصلی ما در اداره کل غله است و در این مسیر تمام ظرفیتهای استانی و ملی را برای تسریع در روند واریز مطالبات به کار خواهیم گرفت.
وی با اشاره بهضرورت همکاری تمامی دستگاههای متولی، بر لزوم اجرای اقدامات پیشگیرانه برای حفظ منابع طبیعی و مزارع در فصل برداشت تأکید کرد و خواستار همافزایی بیشازپیش بخشداریها و دهیاریها با شبکه عملیاتی اداره کل غله شد.
