به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در ستاد برداشت محصولات کشاورزی با اشاره به نزولات جوی مناسب سال جاری، اظهار داشت: به لطف الهی پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت محصولات کشاورزی نسبت به سنوات گذشته در سطح بسیار مطلوبی قرار گیرد و بیش از ۱۰۰ درصد افزایش تولید داشته باشیم.

وی افزود: تمهیدات لازم برای خرید محصولات کشاورزی، ذخیره‌سازی سوخت، ساماندهی ماشین‌آلات برداشت و آماده‌سازی ناوگان حمل‌ونقل انجام شده تا کشاورزان بتوانند با کمترین مشکل محصولات خود را تحویل دهند.

فرماندار مرکز لرستان با تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی کشاورزان، تسویه به‌موقع مطالبات است که در این زمینه برنامه‌ریزی لازم صورت‌گرفته است.

درمنان همچنین با اشاره به افزایش احتمال آتش‌سوزی در اراضی و مراتع به دلیل رشد پوشش گیاهی، تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید آمادگی کامل برای مقابله با حریق‌های احتمالی را داشته باشند و اقدامات پیشگیرانه از جمله ایجاد آتش‌بُر و تیغ‌زنی در مسیرها با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراها باید در آماده‌باش کامل باشند تا ضمن حفظ امنیت فصل برداشت، از طبیعت و منابع طبیعی نیز به‌خوبی حفاظت شود.