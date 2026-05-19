۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱

پیش‌بینی افزایش میزان برداشت محصولات کشاورزی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرماندار مرکز لرستان از افزایش میزان برداشت محصولات کشاورزی در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در ستاد برداشت محصولات کشاورزی با اشاره به نزولات جوی مناسب سال جاری، اظهار داشت: به لطف الهی پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت محصولات کشاورزی نسبت به سنوات گذشته در سطح بسیار مطلوبی قرار گیرد و بیش از ۱۰۰ درصد افزایش تولید داشته باشیم.

وی افزود: تمهیدات لازم برای خرید محصولات کشاورزی، ذخیره‌سازی سوخت، ساماندهی ماشین‌آلات برداشت و آماده‌سازی ناوگان حمل‌ونقل انجام شده تا کشاورزان بتوانند با کمترین مشکل محصولات خود را تحویل دهند.

فرماندار مرکز لرستان با تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی کشاورزان، تسویه به‌موقع مطالبات است که در این زمینه برنامه‌ریزی لازم صورت‌گرفته است.

درمنان همچنین با اشاره به افزایش احتمال آتش‌سوزی در اراضی و مراتع به دلیل رشد پوشش گیاهی، تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید آمادگی کامل برای مقابله با حریق‌های احتمالی را داشته باشند و اقدامات پیشگیرانه از جمله ایجاد آتش‌بُر و تیغ‌زنی در مسیرها با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراها باید در آماده‌باش کامل باشند تا ضمن حفظ امنیت فصل برداشت، از طبیعت و منابع طبیعی نیز به‌خوبی حفاظت شود.

کد مطلب 6835040

