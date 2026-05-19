مستند شهید رئیسی در کنگره «پرواز تا خورشید» اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد مهدی اسماعیلی مدیر عامل بنیاد شهید رئیسی در کنگره فرهنگی هنری پرواز تا خورشید، در خصوص مستند مربوط به شهید رئیسی، اظهار کرد: به واسطه همراهیهای بسیار خوبی که در این دو سال وزارت ارشاد با مجموعه بنیاد و برنامههایی که تدارک دیده شده بود، این جلسات فرهنگی هنری برگزار گردید. ابتدا این مستند پخش شد.
وی افزود: در این فیلم تکهای از زبان بنده پخش شد که سال گذشته در روز ۳۰ اردیبهشت، هنگامی که خدمت حضرت آقا، قائد شهید و امام بزرگوارمان رسیدیم، ایشان فرمودند و تأکید کردند که حتماً برای تشییع، کار ویژهای انجام دهیم. اینجانب آنجا خدمتشان عرض کردم که دوستان کاری را انجام میدهند. فکر نمیکردیم که اکران این کار و نمایش عمومی اتفاق بیفتد.
اسماعیلی بیان کرد: خداوند به همه ما صبر عنایت فرماید. مصیبتهای بزرگی که بر ما وارد شده است. خداوند امام جوانمان حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای را در سلامت و صحت وجودشان برای ما نگه دارد. انشاءالله پرچم نهضت را با دستان پرتوانشان به امام عصر(عج) تحویل خواهند داد.
مدیرعامل بنیاد شهید رئیسی، در کنگره فرهنگی هنری «پرواز تا خورشید» از اکران عمومی مستند شهید رئیسی خبر داد.
