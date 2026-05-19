مستند شهید رئیسی در کنگره «پرواز تا خورشید» اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد مهدی اسماعیلی مدیر عامل بنیاد شهید رئیسی در کنگره فرهنگی هنری پرواز تا خورشید، در خصوص مستند مربوط به شهید رئیسی، اظهار کرد: به واسطه همراهی‌های بسیار خوبی که در این دو سال وزارت ارشاد با مجموعه بنیاد و برنامه‌هایی که تدارک دیده شده بود، این جلسات فرهنگی هنری برگزار گردید. ابتدا این مستند پخش شد.



وی افزود: در این فیلم تکه‌ای از زبان بنده پخش شد که سال گذشته در روز ۳۰ اردیبهشت، هنگامی که خدمت حضرت آقا، قائد شهید و امام بزرگوارمان رسیدیم، ایشان فرمودند و تأکید کردند که حتماً برای تشییع، کار ویژه‌ای انجام دهیم. اینجانب آنجا خدمتشان عرض کردم که دوستان کاری را انجام می‌دهند. فکر نمی‌کردیم که اکران این کار و نمایش عمومی اتفاق بیفتد.



اسماعیلی بیان کرد: خداوند به همه ما صبر عنایت فرماید. مصیبت‌های بزرگی که بر ما وارد شده است. خداوند امام جوانمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را در سلامت و صحت وجودشان برای ما نگه دارد. ان‌شاءالله پرچم نهضت را با دستان پرتوانشان به امام عصر(عج) تحویل خواهند داد.