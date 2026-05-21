پیکر شهید «نادر حمیدیان» در بهار تشییع و به خاک سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر شهید «نادر حمیدیان» از نیروهای خنثی‌سازی مهمات صبح پنج شنبه با حضور پرشور مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان در روستای گنج‌تپه از توابع شهرستان بهار تشییع و در گلزار شهدای این دیار آرام گرفت.

این مراسم باشکوه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بار دیگر عهد خود را با آرمان‌های امام راحل و شهدا تجدید کردند.

پیکر این شهید والامقام پس از اقامه نماز میت، در جوار دیگر شهیدان روستای گنج‌تپه به خاک سپرده شد. حضور پرشور و بی‌نظیر مردم در این آیین، جلوه‌ای از قدرشناسی عمیق ملت ایران از فداکاری‌های مدافعان امنیت کشور بود.

شهید نادر حمیدیان در حین انجام مأموریت خنثی‌سازی بمب‌های عمل‌نکرده در تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود. این شهید در حساس‌ترین مأموریت‌های خنثی‌سازی، جان خود را در راه امنیت و آرامش مردم فدا کرد.