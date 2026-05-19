به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، امروز سهشنبه در دیدار مردمی خود با شهروندان، بر اهمیت آموزش حقوقی و ارائه راهنماییهای لازم به شهروندان برای پیشگیری از اختلافات قضایی تاکید کرد و افزود: بسیاری از اختلافات حقوقی ناشی از عدم آگاهی شهروندان است و ارائه اطلاعات از طریق برنامههای حضوری، صداوسیما و رسانهها میتواند از شکلگیری دعاوی جلوگیری کرده و حل و فصل سریعتر اختلافات را تسهیل کند.
در این دیدار، یکی از مراجعان که بازنشسته یکی از شرکتهای وابسته به نفت در جنوب کشور بود، از تجربه خود در زمینه صدور چک ضمانت سخن گفت.
رئیس کل دادگستری البرز توضیح داد که به همراه خانواده به استان البرز نقل مکان کرده و یکی از بستگانش برای کار در نمایشگاه خودرو از او درخواست کرده بود چکی به عنوان ضمانت صادر کند. طبق توافق اولیه، قرار بود چک ظرف سه ماه بازگردانده شود، اما پس از مدتی صاحب نمایشگاه چک را به شخص دیگری واگذار کرد و اکنون مراجع به دادگاه شده و محکوم به پرداخت اصل وجه و تأخیر تادیه است.
فاضلی هریکندی در پاسخ به این پرونده توضیح داد: طبق بررسیهای انجام شده، هیچ نوشتهای بین طرفین در خصوص علت واگذاری چک وجود ندارد و پرونده مطابق روال عادی مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأی شده است.
وی با تاکید بر اهمیت رعایت قوانین صدور چک تصریح کرد: این نوع پروندهها یکی از موارد پرتکرار در محاکم است. صادرکننده چک نسبت به دارنده آن مسئول پرداخت وجه است و واگذاری چک به شخص ثالث، به جز در موارد خاص، تاثیری در مطالبه وجه ندارد. بنابراین دارنده جدید چک حق مطالبه وجه مندرج در آن را دارد و میتواند نسبت به استیفای حق خود اقدام کند.
این مقام عالی قضایی البرز ضمن هشدار به صادرکنندگان چک، بر ضرورت آگاهی از قوانین و پیگیری آموزشهای حقوقی تاکید کرد و گفت: پیشگیری بهتر از درمان است؛ اطلاعرسانی و آموزش حقوقی میتواند شهروندان را از گرفتار شدن در دعاوی قضایی و خسارات مالی محافظت کند.
