۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

عربی: کلاهبردار حرفه ای اینترنتی در پیشوا دستگیر شد

پیشوا-فرمانده انتظامی پیشوا از دستگیری کلاهبردار سازمان‌یافته اینترنتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۳ جلیل‌آباد در جریان رصدهای اطلاعاتی محلی به سرنخ‌هایی از فعالیت یک شبکه کلاهبرداری در استان‌های غربی ایران برخورد کردند و موضوع برای بررسی تخصصی در اختیار پلیس فتا قرار گرفت. با آغاز همکاری مشترک، ابعاد پرونده به‌صورت دقیق مورد تحلیل قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با رصد هوشمندانه تراکنش‌ها و تحلیل داده‌های مالی، مخفیگاه متهم را در پیشوا شناسایی کردند.

سرهنگ عربی تصریح کرد: مأموران کلانتری ۱۳ جلیل‌آباد با هدایت فنی پلیس فتا، طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، مخفیگاه متهم را محاصره کرده و وی را در حین تلاش برای فرار دستگیر کردند.

به گفته فرمانده انتظامی پیشوا، متهم تاکنون به ۱۷ فقره کلاهبرداری اینترنتی در شهرستان‌های مختلف اعتراف کرده و ارزش اموال مالباختگان ۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ عربی در پایان هشدار داد: اجاره دادن کارت بانکی، رمز دوم یا اطلاعات حساب به افراد ناشناس جرم است و صاحب کارت در قبال جرایم انجام‌شده با آن کارت، شریک جرم شناخته می‌شود.

شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6835057

