عربی: کلاهبردار حرفه ای اینترنتی در پیشوا دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۳ جلیل‌آباد در جریان رصدهای اطلاعاتی محلی به سرنخ‌هایی از فعالیت یک شبکه کلاهبرداری در استان‌های غربی ایران برخورد کردند و موضوع برای بررسی تخصصی در اختیار پلیس فتا قرار گرفت. با آغاز همکاری مشترک، ابعاد پرونده به‌صورت دقیق مورد تحلیل قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با رصد هوشمندانه تراکنش‌ها و تحلیل داده‌های مالی، مخفیگاه متهم را در پیشوا شناسایی کردند.

سرهنگ عربی تصریح کرد: مأموران کلانتری ۱۳ جلیل‌آباد با هدایت فنی پلیس فتا، طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، مخفیگاه متهم را محاصره کرده و وی را در حین تلاش برای فرار دستگیر کردند.

به گفته فرمانده انتظامی پیشوا، متهم تاکنون به ۱۷ فقره کلاهبرداری اینترنتی در شهرستان‌های مختلف اعتراف کرده و ارزش اموال مالباختگان ۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ عربی در پایان هشدار داد: اجاره دادن کارت بانکی، رمز دوم یا اطلاعات حساب به افراد ناشناس جرم است و صاحب کارت در قبال جرایم انجام‌شده با آن کارت، شریک جرم شناخته می‌شود.

شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.