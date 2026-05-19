برداشت ۳۵۰ تن گندم از مزارع شمیل بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری اظهار کرد: عملیات برداشت گندم از سطح ۱۶۳ هکتار از مزارع بخش شمیل بندرعباس به پایان رسید که بالغ بر ۳۵۰ تن گندم مرغوب با عملکرد مطلوب از این منطقه برداشت و به مراکز خرید تحویل داده شد.

انصاری، با اعلام پایان برداشت گندم در بخش شمیل، موفقیت این فصل زراعی را حاصل بهره‌گیری از ارقام پرثمر و شرایط جوی مناسب عنوان کرد.

وی افزود: با توجه به بارش‌های مطلوب فصلی و تغذیه اصولی مزارع، شاهد افزایش قابل توجهی در کمیت و کیفیت محصول بودیم که گندم‌های برداشت‌شده پس از عملیات برداشت ، جهت حفظ کیفیت و حمایت از تولیدکنندگان به انبارهای تعیین‌شده ارسال شدند.

مدیر جهاد کشاورزی بندرعباس با اشاره به انتخاب هوشمندانه بذر توسط کشاورزان، خاطرنشان کرد: کشت ارقام «سیروان» و «چمران ۲» به دلیل کارایی بالا و سازگاری بهتر، نقش کلیدی در دستیابی به این عملکرد موفق ایفا کرده است.

