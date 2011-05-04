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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

شفیعی مطرح کرد:

پیش بینی برداشت 500تن گندم از مزارع بندرعباس

پیش بینی برداشت 500تن گندم از مزارع بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی بندرعباس گفت: ‌در سال جاری 140 هکتار از اراضی کشاورزی به کشت گندم اختصاص یافته و پیش بینی می شود 500 تن گندم از این زمینها برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، منصور شفیعی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از مزارع گندم در بندرعباس در جمع خبرنگاران بیان داشت:‌ سال گذشته سطح زیر کشت گندم دربندرعباس 150 هکتار بود ومیزان گندم تولیدی سال گذشته  به میزان 530تن رسید.

وی با بیان اینکه روستاهای لاور و فین از نقاط عمده تولید گندم در بندرعباس می باشد، خاطرنشان کرد:‌ نمونه بذرهای توزیع شده در بین گندم کاران شامل ارقام شیرودی، ‌دوروم و چمران است.

وی ابراز داشت: ‌به منظور افزایش کمی و کیفی محصول گندم در بندرعباس  توزیع به موقع کودهای شیمیایی ان پی کا در بین گندم کاران صورت گرفت وعلاوه بر آن نظارت یکی از کارشناسان کلینیک های گیاه پزشکی  نیز به صورت مستمر انجام می گرفت.

به گفته وی در قالب نظارتهای انجام شده انتقال یافته های نوین علم کشاورزی در زمینه افزایش تولید گندم نیز به کشاورزان آموزش داده می شد.

شفیعی ‌خرید تضمینی گندم و شرایط مساعد آب و هوایی را از جمله مزیتهای تولید این محصول در بندرعباس برشمرد.

آبان ماه تا پایان آذر هر سال زمان کاشت گندم واواخر فروردین تا اوخر خرداد نیز زمان برداشت این محصول دربندرعباس است.

کد مطلب 1304533

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