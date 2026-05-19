به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز سه شنبه، بههمراه حکیمه غفوری عضو شورای اسلامی شهر، عباس هاشمی شهردار منطقه ۲، میراعتماد عمادی مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری و سیامک امیردادبر مدیرعامل شرکت توسعه و عمران آذربایجان، از روند اجرای طرح مسقفسازی گلزار شهدای وادی رحمت بازدید کرد.
هوشیار در این بازدید ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، تسریع اجرای پروژه و تکریم خانوادههای شهدا را از اولویتهای شهرداری تبریز در ساماندهی گلزارهای شهدا عنوان کرد. وی همچنین از توسعه و تکمیل مراحل بعدی این طرح بهعنوان بخشی از برنامههای آتی شهرداری یاد کرد.
بر اساس توضیحات عباس هاشمی، شهردار منطقه ۲، فاز دوم این پروژه با صرف ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به پایان رسیده و فاز سوم با اعتبار اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان اکنون با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی در حال اجراست.
هاشمی افزود: مراحل فعلی طرح شامل همسطحسازی قبور مطهر شهدا و تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی است و در ادامه نورپردازی، تأمین روشنایی و نصب نیمکتها انجام خواهد شد.
در پایان این بازدید، شهردار تبریز و همراهان ضمن قرائت فاتحه به روح مطهر شهدا، در آستانه سالگرد شهادت حضرت آیتالله سید محمدعلی آلهاشم امام جمعه شهید تبریز، بر مزار ایشان حضور یافتند و یاد این عالم مجاهد را گرامی داشتند.
