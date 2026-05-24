ساماندهی یک هزار ۱۱۵ گلزار شهید در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر سلمانی روزیکشنبه اظهار کرد: آذربایجان شرقی در جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان ۱۹۱ شهید را تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده است.

وی افزود: تیمی از سوی امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی تشکیل دادیم و در کنار برادران نیروی مسلح در مراسم تشییع و تدفین شهدای گرانقدر شرکت کرده و خدمت خانواده شهدا جهت ابلاغ عرض تسلیت رسیدیم.

وی ادامه داد: تمامی خدمات درمانی و بیمه‌ای برای مجروحان این جنگ از سوی بنیاد شهید پوشش داده می‌شود.

سلمانی گفت: بعد از تشییع و تدفین شهدای استان، تیم‌های مشاوره پزشکی و روانپزشکی تشکیل یافته و به خدمت خانواده‌های شهدا می‌رسند تا ضمن بررسی وضعیت روحی و روانی و برگزاری جلسات مشاوره در صورت ضرورت به روانپزشکان جهت طی روند درمانی ارجاع دهند.

وی افزود: آذربایجان شرقی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در راستای اقدام به تشکیل پرونده و برقراری حقوق و مزایای ایثارگران استان، رتبه نخست را کسب کرده و لوح تقدیری از طرف ریاست بنیاد شهید کشور دریافت کرده است.

وی با اشاره به وضعیت گلزارهای شهدای استان نیز اظهار کرد: بنیاد شهید وظیفه آماده سازی و بهسازی گلزارهای شهدا را برعهده دارد و بعد از آن یعنی مراحل مسقف سازی و نگهداشت برعهده شهرداری‌ها است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی از برگزاری برنامه‌ای به مناسبت سالگرد فتح خرمشهر، سوم خرداد و تقدیر و تجلیل از ۱۰۰ رزمنده استان خبر داد.