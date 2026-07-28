به گزارش خبرنگار مهر، موسی خلیل‌الهی عصر سه‌شنبه در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت تأمین زمین برای احداث آرامستان جدید تبریز، اظهار کرد: با توجه به محدودیت ظرفیت آرامستان وادی‌رحمت و نیازهای آینده شهر، تأمین زمین مناسب برای آرامستان جدید باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزود: برای بررسی همه‌جانبه این موضوع، کارگروهی تخصصی در قالب کمیته حفاظت از حقوق عامه با حضور دادستان، مدیران راه و شهرسازی، شهرداری تبریز و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل خواهد شد تا امکان‌سنجی زمین‌های پیشنهادی را انجام داده و راهکارهای عملی برای رفع موانع و تسریع در اجرای این پروژه ارائه کند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تدوین چشم‌انداز آرامستان جدید تبریز و پیگیری مستمر این موضوع در کمیته حفاظت از حقوق عامه، زمینه تصمیم‌گیری اصولی و تأمین نیازهای آتی شهر را فراهم خواهد کرد.

در ادامه این نشست، مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز با ارائه گزارشی از وضعیت موجود وادی‌رحمت اظهار کرد: وسعت این آرامستان ۱۹۲ هکتار است که ۹۱ هکتار آن مربوط به بافت قدیم و ۱۰۱ هکتار الحاقی است. از مجموع اراضی الحاقی نیز تاکنون ۵۸ هکتار تملک شده و بخش قابل توجهی از این اراضی به معابر، میادین، پارکینگ‌ها و سایر فضاهای عمومی اختصاص یافته است.

میراعتماد عمادی با اشاره به روند افزایشی آمار فوتی‌ها در تبریز گفت: هم‌اکنون به طور متوسط روزانه ۳۲ مورد فوت در تبریز ثبت می‌شود و بر اساس آمایش جمعیتی، این رقم طی دو دهه آینده به بیش از ۹۰ مورد در روز خواهد رسید؛ موضوعی که ضرورت احداث آرامستان جدید را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی افزود: در راستای تأمین زمین مورد نیاز، ۳۰۰ هکتار زمین در منطقه سهلان برای احداث آرامستان جدید پیش‌بینی شده، اما به دلیل اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های مسئول، این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز تأکید کرد: برای جلوگیری از بروز مشکلات در سال‌های آینده، ضروری است اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی برطرف شود یا زمین مناسب دیگری برای افق بلندمدت شهر اختصاص یابد تا عملیات آماده‌سازی و ایجاد زیرساخت‌ها هرچه سریع‌تر آغاز شود.