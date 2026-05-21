افتتاح ۱۱۰ پروژه عمرانی تبریز همزمان با عید غدیر

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم عید غدیر خم در تبریز اظهار کرد: همزمان با برگزاری جشن بزرگ غدیر، ۱۱۰ پروژه عمرانی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی و خدماتی در سطح شهر به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به برنامهریزی گسترده برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم افزود: این پروژهها در مناطق مختلف شهر اجرا شده و با افتتاح آنها بخشی از نیازهای خدماتی و رفاهی شهروندان تأمین خواهد شد.
شهردار تبریز با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم غدیر سال گذشته گفت: با وجود همزمانی برنامههای سال گذشته با شرایط خاص ناشی از جنگ ۱۲ روزه، مردم تبریز حضور پرشوری در مراسم داشتند و امسال نیز تلاش میکنیم این رویداد با مشارکت گستردهتر شهروندان برگزار شود.
وی با تأکید بر ضرورت فضاسازی فرهنگی و معنوی در سطح شهر ادامه داد: در مسیر برگزاری مراسم، غرفههایی به نام شهدای «جنگ رمضان» تبریز برپا خواهد شد و این غرفهها به تعداد شهدای این واقعه نامگذاری میشوند.
هوشیار با اشاره به برنامههای فرهنگی و اجتماعی پیشبینی شده برای این روز افزود: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه مربوط به جشن غدیر ثبتنام کردند و امسال نیز برنامههایی از جمله اهدای ۳۱۳ سفر کربلای معلی، ۳۱۳ دستگاه دوچرخه و ۱۰ میلیون هدیه نقدی به زوجهایی که در روز عید غدیر ازدواج کنند، در نظر گرفته شده است.
وی برگزاری کاروان خودرویی ۱۰ هزار دستگاهی با هدف ثبت بزرگترین کاروان خودرویی کشور، اجرای طرح کاشت نهال در سطح شهر و محوطه منازل شهروندان و همچنین اجرای بزرگترین گروه سرود «سلام فرمانده» و «امام رضا (ع)» در مجموعه کلاهفرنگی را از دیگر برنامههای این مراسم اعلام کرد.
شهردار تبریز با اشاره به مشارکت دستگاههای مختلف در برگزاری برنامههای این روز گفت: آموزش و پرورش میتواند نقش مهمی در آشنایی نسل نوجوان و جوان با واقعه غدیر داشته باشد و هیئتهای ورزشی نیز با برگزاری مسابقات در این برنامه مشارکت خواهند کرد.
وی همچنین از رایگان شدن خدمات قطار شهری و اتوبوسهای BRT در روز عید غدیر خبر داد و افزود: ارائه خدمات رایگان پزشکی، اهدای گل به شهروندان و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری از دیگر بخشهای این جشن خواهد بود.
هوشیار با تأکید بر نقش رسانهها در انعکاس این رویداد اظهار کرد: حضور فعال رسانهها و هنرمندان در پوشش و اجرای برنامههای فرهنگی این جشن میتواند به هرچه باشکوهتر برگزار شدن مراسم کمک کند.
در ادامه این جلسه، دبیر بنیاد غدیر آذربایجان شرقی نیز با اشاره به بازتاب گسترده مراسم سال گذشته گفت: همایش غدیر در سال گذشته با رویکرد ضدصهیونیستی برگزار شد و بازتاب ملی قابل توجهی داشت.
حجتالاسلام سرایی با بیان اینکه شعار امسال عید غدیر «بعثت امت در امتداد غدیر» تعیین شده است، افزود: تبیین مفاهیم و پیامهای غدیر در جامعه ضروری است و باید از ظرفیتهای فرهنگی، رسانهای و مردمی برای انتقال این پیام به نسل جوان استفاده شود.
