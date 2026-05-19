به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری عصر سه شنبه در مراسم سالگرد شهادت شهید آیت الله رئیسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، اظهار کرد: شرایطی که دولت سیزدهم در آغاز فعالیت خود تحویل گرفت، به مراتب سختتر از بسیاری از دورههای بحرانی کشور بود و شهید رئیسی در نخستین جلسات دولت، تصویری شفاف از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور ارائه کرد.
وی افزود: در همان جلسات ابتدایی، مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند که دولت با مشکلات جدی در تأمین منابع مالی مواجه است، به گونهای که حتی برای پرداخت حقوق کارکنان نیز نگرانیهای جدی وجود داشت و از سوی دیگر، تورم تولیدکننده بسیار بالا بود و این مسئله فشار سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکرد.
معاون اجرایی دولت شهید رئیسی ادامه داد: با وجود این شرایط، شهید رئیسی باور عمیقی به ظرفیتهای داخلی و توان مردم داشت و معتقد بود منابع و سرمایههای قابل توجهی در اختیار مردم و بخشهای تولیدی کشور قرار دارد که در صورت فعالسازی صحیح، میتواند زمینهساز تحول اقتصادی شود.
منصوری تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم، احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمهفعال بود که حجم قابل توجهی از منابع کشور در آنها متوقف شده بود و با فعالسازی این ظرفیتها، زمینه بازگشت بسیاری از واحدهای تولیدی به چرخه اقتصاد فراهم شد و آثار آن در رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری نمایان شد.
وی خاطرنشان کرد: در دوره فعالیت دولت شهید رئیسی، نرخ بیکاری به پایینترین میزان در سالهای اخیر رسید و رشد اقتصادی کشور نیز روند صعودی پیدا کرد و این موفقیتها در حالی رقم خورد که بسیاری از کارشناسان تحقق رشد اقتصادی بالا را نیازمند منابع عظیم خارجی میدانستند، اما دولت با اتکا به ظرفیتهای داخلی مسیر متفاوتی را دنبال کرد.
معاون اجرایی دولت شهید رئیسی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید رئیسی گفت: آنچه در رفتار و عملکرد ایشان برجسته بود، روحیه انقلابی، مردمداری، مسئولیتپذیری و حضور میدانی در همه بحرانها بود و شهید رئیسی هیچگاه از پذیرش مسئولیتها شانه خالی نمیکرد و در سختترین شرایط در کنار مردم حضور داشت.
وی افزود: در جریان حوادث و بحرانهایی مانند کرونا، سیل، زلزله و دیگر مسائل کشور، شهید رئیسی شخصاً در میدان حاضر میشد و از نزدیک روند امور را پیگیری میکرد و در دوران شیوع کرونا نیز در شرایطی که بسیاری از افراد از حضور در مراکز درمانی پرهیز میکردند، او به بیمارستانها و مراکز درمانی سرکشی میکرد و از کادر درمان تقدیر به عمل میآورد.
منصوری با اشاره به مواضع بینالمللی شهید رئیسی اظهار کرد: رئیسجمهور شهید در دفاع از جبهه مقاومت و مردم مظلوم فلسطین، مواضعی صریح، شفاف و بدون ملاحظه داشت و در مجامع بینالمللی با اقتدار از حقوق ملت فلسطین دفاع میکرد.
وی ادامه داد: شهید رئیسی در نشستهای بینالمللی اجازه تحریف واقعیتهای منطقه را نمیداد و همواره تأکید داشت که ریشه بحران فلسطین به دههها اشغالگری و جنایت رژیم صهیونیستی بازمیگردد، نه صرفاً حوادث مقطعی اخیر.
معاون اجرایی دولت شهید رئیسی با اشاره به عملیات وعده صادق نیز گفت: در مقطعی که تصمیم به پاسخ به اقدامات رژیم صهیونیستی گرفته شد، نگرانیهایی درباره تبعات اقتصادی و شرایط بازار وجود داشت، اما شهید رئیسی با قاطعیت اعلام کرد که مدیریت بازار و مسائل اقتصادی بر عهده دولت است و نیروهای مسلح باید مأموریت خود را با قدرت دنبال کنند.
منصوری افزود: این روحیه حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت، در تمامی سطوح مدیریتی دولت شهید رئیسی مشهود بود و ایشان همواره تلاش میکرد با ایجاد آرامش و اطمینان، مسیر تصمیمگیریهای کلان کشور را تسهیل کند.
وی همچنین به برخی مواضع شهید رئیسی در نشستهای منطقهای اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور شهید در موضوعات مرتبط با امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور، مواضعی کاملاً قاطع و غیرقابل تردید داشت و در برابر هرگونه تهدید علیه منافع ملی ایران با صراحت موضعگیری میکرد.
معاون اجرایی دولت شهید رئیسی خاطرنشان کرد: شهید رئیسی در کنار مسئولیتهای سنگین اجرایی، ارتباط معنوی عمیقی با اهلبیت (ع) داشت و توجه ویژهای به عبادت، دعا و توسل نشان میداد و برنامههای عبادی و معنوی ایشان حتی در فشردهترین روزهای کاری نیز ترک نمیشد و همین اخلاص و معنویت، در روحیه خستگیناپذیر او تأثیرگذار بود.
وی با گرامیداشت یاد شهدای خدمت، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تأکید کرد: خدمات و مجاهدتهای شهید آیتالله رئیسی و همراهانش، سرمایهای ماندگار برای کشور خواهد بود و ملت ایران قدردان تلاشهای صادقانه خادمان خود هستند.
قم- معاون اجرایی دولت سیزدهم گفت: دولت شهید رئیسی در حالی مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت که با مشکلات معیشتی گسترده مواجه بود، اما با رویکرد جهادی امید را به کشور بازگرداند.
