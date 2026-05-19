به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری‌جهرمی شامگاه سه‌شنبه در تجمع مردمی همدان همزمان با برگزاری آیین دومین پاسداشت شهدای خدمت «رئیس‌جمهور شهید» در میدان امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام شهید در سخنان خود بارها از اخلاص، معنویت و روحیه خداباوری شهید رئیسی سخن به میان آوردند و این ویژگی‌ها هم در رفتار اجرایی و هم در گفتار ایشان مشهود بود.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ابعاد شخصیت شهید رئیسی عمل به گفته‌ها و پذیرش مسئولیت بود، افزود: ایشان هیچ‌گاه از پذیرش مسئولیت فرار نکرد و مسئولیت‌های مختلف در قوه قضاییه و قوه مجریه را صرفاً برای انجام تکلیف پذیرفت.

سخنگوی هیأت دولت شهید رئیسی ادامه داد: در زمان انتخابات ریاست جمهوری نیز برخی معتقد بودند شرایط برای ورود به رقابت مناسب نیست، اما شهید رئیسی با احساس تکلیف برای خدمت به مردم این مسئولیت را پذیرفت.

وی با اشاره به روحیه مردمی رئیس‌جمهور شهید تصریح کرد: هرگاه حادثه‌ای مانند سیل یا سایر بحران‌ها در کشور رخ می‌داد، ایشان آرام و قرار نداشت و معتقد بود حضور مسئولان در کنار مردم ضروری است.

بهادری‌جهرمی در ادامه با اشاره به روحیه مسئولیت‌پذیری و خستگی‌ناپذیری شهید رئیسی گفت: این ویژگی‌ها در رفتار و عملکرد ایشان کاملاً مشهود بود و امروز نیز روحیه حضور و ایستادگی در میان مردم کشور دیده می‌شود.

وی همچنین ولایت‌پذیری را از دیگر ویژگی‌های برجسته شهید رئیسی دانست و افزود: با وجود جایگاه علمی و مسئولیت‌های مهمی که شهید رئیسی داشت، همواره خود را سرباز ولایت می‌دانست.

سخنگوی هیأت دولت شهید رئیسی با اشاره به یکی از جلسات پایانی هیأت دولت سیزدهم بیان کرد: در آن جلسه موضوعی که برخی آن را بی‌انصافی نسبت به دولت می‌دانستند مطرح شد و برخی اعضا معتقد بودند باید موضع رسانه‌ای اتخاذ شود، اما شهید رئیسی تأکید کرد که با توجه به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از ایجاد اختلاف، نباید اقدامی صورت گیرد که موجب شکاف در جامعه شود.

وی با بیان اینکه در نگاه شهید رئیسی ایستادگی در برابر فشارهای خارجی اهمیت ویژه‌ای داشت، افزود: رویکرد دیپلماسی دولت سیزدهم بر گسترش همکاری با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای خنثی‌سازی تحریم‌ها متمرکز بود.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور شهید معتقد بود نباید فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور معطل مذاکرات بماند و باید با اتکا به ظرفیت‌های داخلی مسیر پیشرفت را دنبال کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و همدلی در کشور گفت: دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد اختلاف در جامعه به اهداف خود برسند، اما با همبستگی ملی و تلاش مضاعف می‌توان در برابر تهدیدها ایستادگی کرد.