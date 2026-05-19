کلید حل ۸۰ درصد مشکلات مردم نظم و انضباط اداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، کامل داوودی در نشست شورای تحول اداری استان یزد که با هدف تشریح دستورالعمل سامانه فوریتهای اداری فواد-۱۲۸ برگزار شد، گفت: این سامانه در استان یزد به عنوان یازدهمین استان در یزد فعال شده است.
وی هدف راهاندازی این سامانه را ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات دولتی و شناسایی ناکارآمدی در نظام اداری، عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده، علیرغم تمامی قوانین، مقررات و رویههای وضع شده در دستگاههای اجرایی، همواره شکافی میان خدمات ارائه شده و میزان رضایتمندی مردم وجود داشت.
داوودی افزود: در سامانه «فواد»، شکایت مردم به صورت لحظهای ثبت و بلافاصله پیامکی برای مسئول بازرسی دستگاه اجرایی مربوطه ارسال میشود.
وی ادامه داد: شکایت ثبت شده در این سامانه مستقیماً به بالاترین مسئول بازرسی دستگاه و همچنین مسئولان ذیربط در سطح استان اطلاع داده میشود.
داوودی با تأکید بر این که پاسخگویی به شکایت در کمتر از سه ساعت انجام میشود، خاطرنشان کرد: موضوعات مورد پیگیری در این سامانه شامل هرگونه نقیصه در نحوه و کیفیت ارائه خدمات دولتی است؛ از جمله عدم حضور کارمند پشت میز، عدم شفافیت فرآیندهای اداری، اختلال در تلفن گویا و وبسایتهای دستگاهها و همچنین گزارشهای مربوط به برخورد نامناسب با اربابرجوع.
رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ابعاد نظارتی و خروجیمحور سامانه فواد از ایجاد کارنامه عملکردی برای دستگاههای اجرایی خبر داد و تأکید کرد: این سامانه با رویکرد «تماس خروجی»، اصالت حل مشکل توسط دستگاهها را از طریق نظرسنجی مستقیم از شهروندان راستیآزمایی میکند.
وی افزود: پس از آنکه دستگاهی اعلام میکند مشکل شهروند حل شده است، ما به این گزارش بسنده نمیکنیم؛ بلکه مستقیماً با فرد تماس میگیریم. اگر شهروند رضایت خود را اعلام کند، مشکل مختومه میشود، در غیر این صورت برای آن دستگاه امتیاز منفی ثبت شده و در کارنامه عملکردیاش درج میگردد.
رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به این که تاکنون این سامانه گفت: در بررسیهای انجام شده، حدود ۶۲ درصد شهروندان ابراز رضایت کردهاند، ۲۰ درصد ناراضی بوده و مابقی نیز مشکل خود را پیگیری نکرده بودند.
وی گفت: یافتههای ما نشان میدهد ۸۰ درصد مشکلات مردم، مسائل پیشپاافتادهای است که با کمی نظم و انضباط اداری قابل حل است، اما همین ضعفها باعث بیاعتمادی به حاکمیت میشود.
داوودی با تاکید بر این که در زمینه دولت الکترونیک با وجود هزینه و مانور دادن روی آن ضعف داریم، اظهار کرد: تلفنهای گویای اغلب ادارات قطع است و ابهام در فرآیندهای اداری و سردرگمی مردم برای مدارک و زمانبندی، از دیگر عوامل نارضایتی است. همچنین متأسفانه در حوزه کرامت انسانی، بهویژه در نظام بانکی و بیمهای، با چالشهای جدی مواجه هستیم.
وی با اعلام این که تاکنون ۱۰۷ هزار و ۳۳۷ تماس در این سامانه ثبت شده که بیش از ۱۴ هزار مورد آن بررسی شده، تاکید کرد: پیشتر هر دستگاهی ساز و کار خودش را داشت و دادههای آنها دقیق نبود اما با اطلاعات ثبت شده در این سامانه میتوان دریافت چالشهای هر استان و دستگاهی در کجاست.
داوودی با بیان این که اطلاعات سامانه فواد در اختیار استانداریها و سازمان مدیریتها نیز قرار میگیرد تا مدیریت هوشمندانه صورت پذیرد، تصریح کرد: برای جلوگیری از بینتیجه ماندن شکایات، سه مرحله احراز هویت، انطباق کیفی شکایت با نوع خدمت دریافتی و بروز صحیح بودن اتفاق انجام میشود.
وی به ارسال پیامک برای مطلع کردن هر دو طرف اشاره و بیان کرد: در سامانه فواد بازرسی دستگاه در بالاترین مقام موظف است به کوچکترین شکایات، حتی در دورافتادهترین نقاط کشور پاسخ دهد.
رئیس مرکز ملی بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور از قابلیت جدید این سامانه برای ایرانیان خارج از کشور خبر داد و افزود: برای نخستینبار، هموطنان خارج از کشور نیز میتوانند مشکلات خود در کنسولگریها را از طریق این سامانه ثبت کنند.
به گفته وی، برنامه «QR Plus» برای سهولت دسترسی شهروندان نوشته شده و امیدواریم طی یک سال آینده این سامانه سراسری شود تا به کمک آن بتوان معضلات عجیب نظام اداری را رفع کرد.
