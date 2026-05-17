حشمتیان: آموزش و پرورش باید در هر لحظه آماده بازگشایی مدارس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان صبح یکشنبه در نشست مشترک شورای معاونان آموزش و پرورش نواحی یک و دو شهرستان سنندج با تقدیر از عملکرد یک‌ساله آموزش و پرورش کردستان، بر اهمیت نظارت میدانی و مستمر در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد و اظهار کرد: نظارت به معنای حضور مؤثر در صحنه و پیگیری مستقیم امور، یکی از ارکان موفقیت در نظام تعلیم و تربیت است.

وی با اشاره به ضرورت سرعت، دقت و پیگیری در فرآیندهای اجرایی افزود: تمامی اقدامات در آموزش و پرورش باید مبتنی بر تشخیص مدیریتی و نگاه کارشناسانه باشد تا تصمیم‌ها به نتایج مطلوب منجر شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش مهارت‌آموزی را از نیازهای اساسی نسل آینده دانست و تصریح کرد: باید دانش‌آموزان را به گونه‌ای تربیت کنیم که توانایی مواجهه با بحران‌ها و مشکلات مختلف را داشته باشند.

حشمتیان با اشاره به روند اجرای پروژه مهر خاطرنشان کرد: کارگروه‌های تخصصی باید به صورت تفکیک‌شده و هماهنگ با اهداف کلان ستاد پروژه مهر فعالیت کنند تا آمادگی لازم برای آغاز سال تحصیلی فراهم شود.

وی همچنین با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت نسل دهه ۷۰ و ۸۰ گفت: امروز دوره نقش‌آفرینی این نسل است و باید با برنامه‌ریزی صحیح از توانمندی‌های آنان در مسیر تحول آموزشی استفاده شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در پایان یادآور شد: رسیدن به وضعیت مطلوب در نظام تعلیم و تربیت نیازمند همدلی، انسجام سازمانی و تلاش مستمر همه بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط است.

کسب رتبه دوم کشوری آموزش و پرورش کردستان

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز در این نشست با اشاره به موفقیت‌های مجموعه تعلیم و تربیت استان اظهار کرد: آموزش و پرورش کردستان با تلاش جمعی فرهنگیان و برنامه‌ریزی منسجم توانسته رتبه دوم کشور را در ارزیابی‌های انجام شده کسب کند.

سید فواد حسینی افزود: این موفقیت نتیجه همدلی، پیگیری مستمر و اعتقاد به اثربخشی اقدامات انجام شده در سطح استان است.

وی پروژه مهر را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی جدید عنوان کرد و گفت: تاکنون نشست‌های تخصصی متعددی درباره کمیته‌های مختلف پروژه مهر برگزار و اقدامات مناسبی در حوزه‌های مختلف انجام شده است.

حسینی کمبود نیروی انسانی را از مهم‌ترین چالش‌های سال تحصیلی آینده دانست و تصریح کرد: تأمین و ساماندهی نیروی انسانی مورد نیاز مدارس از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان است.

وی همچنین به اهمیت فضا و تجهیزات آموزشی اشاره کرد و افزود: آماده‌سازی مدارس، بهبود زیرساخت‌ها و رفع کمبودهای موجود با جدیت در دستور کار قرار دارد تا شرایط مناسبی برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم شود.

تأکید بر اجرای دقیق برنامه‌های پروژه مهر

در ادامه این نشست، هادی‌الله ویسی و نادر منصوری مدیران آموزش و پرورش نواحی یک و دو سنندج، گزارشی از اقدامات انجام شده برای آماده‌سازی مدارس ارائه کردند.

آنها با تأکید بر ضرورت هماهنگی و اجرای دقیق مصوبات پروژه مهر بیان کردند: ساماندهی امور آموزشی و پرورشی، تکمیل فرآیندهای اجرایی و رفع نیازهای مدارس از مهم‌ترین محورهای فعالیت نواحی یک و دو سنندج در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید بوده است.