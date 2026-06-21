به گزارش خبرنگار مهر، کامل داوودی صبح یکشنبه در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت نظام اداری در کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که می‌تواند در رضایتمندی یا نارضایتی مردم از حاکمیت نقش‌آفرین باشد، نظام اداری است؛ چرا که مردم به طور مستقیم با خدمات دستگاه‌های اجرایی در ارتباط هستند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده تا پایان سال ۱۴۰۳ و همچنین پیمایش‌های ملی نشان داد بخش قابل توجهی از شهروندان از کیفیت خدمات، نحوه ارائه خدمت و رفتار اداری در مراجعات خود رضایت کافی ندارند.

۸۰ درصد مشکلات مردم مربوط به نحوه ارائه خدمات است

رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد مشکلات مردم در مراجعه به دستگاه‌های اجرایی به موضوعاتی نظیر نظم و انضباط اداری، نحوه ارائه خدمت، کیفیت پاسخگویی و فرآیندهای اجرایی مربوط می‌شود.

داوودی ادامه داد: معطلی ارباب‌رجوع، نبود پاسخگویی مناسب، ارجاع‌های مکرر، قطعی سامانه‌ها، عدم دسترسی تلفنی به دستگاه‌ها، تأخیر در انجام امور، بی‌اطلاعی مردم از قوانین و مقررات و همچنین رعایت نشدن کرامت انسانی از جمله مهم‌ترین گلایه‌های ثبت‌شده شهروندان است.

وی با اشاره به برخی گزارش‌های دریافت‌شده از استان‌ها گفت: در مواردی رفتار نامناسب با مراجعان مشاهده شده که با آن برخورد شده است، زیرا حفظ حرمت مردم در دستگاه‌های اجرایی از اولویت‌های جدی دولت به شمار می‌رود.

سامانه فوریت‌های اداری بر سه محور طراحی شده است

داوودی با بیان اینکه سامانه فوریت‌های اداری بر پایه سه مؤلفه «پایداری خدمت»، «سرعت خدمت» و «کرامت انسانی» طراحی شده است، افزود: این سامانه با هدف دریافت و تحلیل شکایات و مطالبات مردمی، شناسایی نقاط ضعف دستگاه‌ها و ارائه بازخوردهای سریع ایجاد شده است.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات موجود در گذشته، طولانی بودن فرآیند رسیدگی به شکایات بود، به‌گونه‌ای که گاهی بازخوردها پس از ماه‌ها به دستگاه‌ها اعلام می‌شد، اما در سامانه جدید زمان رسیدگی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

ارائه گزارش‌های مستمر به رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی

رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سامانه به صورت مستمر وضعیت استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را رصد می‌کند و گزارش‌های دوره‌ای آن به رئیس‌جمهور، هیئت دولت و مدیران دستگاه‌ها ارائه می‌شود.

وی افزود: در قالب این سامانه، اطلاعات مربوط به میزان شکایات، موضوعات پرتکرار، خدمات دارای مشکل و نقاط آسیب‌پذیر هر استان و شهرستان به صورت دقیق استخراج و تحلیل خواهد شد.

استقرار سراسری سامانه تا پایان تیرماه

داوودی با اشاره به اجرای آزمایشی سامانه در چند استان کشور اظهار کرد: این طرح تاکنون به صورت پایلوت در چند استان اجرا شده و استان کهگیلویه و بویراحمد بیست‌ودومین استانی است که به آن می‌پیوندد.

وی ابراز امیدواری کرد تا پایان تیرماه امسال سامانه فوریت‌های اداری در سراسر کشور مستقر شود و زمینه ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کند.

رضایتمندی مردم، تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی کشور است

رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تأکید کرد: مردم شایسته دریافت بهترین خدمات هستند و هر میزان رضایت آنان از عملکرد دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد، سرمایه اجتماعی نظام و کشور نیز تقویت خواهد شد.

وی گفت: ارتقای کیفیت خدمات و تکریم مردم علاوه بر بهبود کارآمدی نظام اداری، زمینه کاهش نارضایتی‌ها و خنثی‌سازی تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از مطالبات عمومی را فراهم می‌کند.