جنگ ۷۰ میلیارد ریال به زیرساخت های پارک علم و فناوری بوشهر آسیب زد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حبیبی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم فعالیت‌های عمرانی این مجموعه گفت: در زمان جنگ نیز پروژه‌های عمرانی پارک علیرغم آسیب موج انفجار متوقف نشد و با قوت ادامه یافت.

حبیبی افزود: در زمان جنگ تحمیلی سوم و حمله رژیم تروریستی آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، زیرساخت های پارک علم و فناوری خلیج‌فارس، ۷۰ میلیارد ریال آسیب دیده است. در این جنگ به برخی از زیرساخت‌های واحدهای فناور در نقاط مختلف استان نیز آسیب جدی وارد شد.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس از تکمیل مجتمع کارگاهی واحدهای فناور مرکز رشد دشتی خبر داد و افزود: ساخت دیوار پیرامون مجتمع باقی مانده که بزودی آغاز و این مجتمع کارگاهی واحدهای فناور در هفته دولت امسال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

حبیبی همچنین با اشاره به فاز سوم طرح جامع عمرانی پارک علم و فناوری خلیج فارس تصریح کرد: عملیات ساخت ساختمان‌های کارگاهی و آزمایشگاهی از اواخر سال گذشته آغاز شده و با وجود شرایط جنگی نیز بدون وقفه ادامه یافته است. این پروژه اکنون دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و به‌زودی آماده بهره‌برداری و تحویل به واحدهای فناور متقاضی خواهد شد.

به گفته وی، اعتبار ساخت پنج سوله جدید کارگاهی از سوی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم تخصیص داده شده و پس از بهسازی و آماده سازی ساختگاه آن، عملیات اجرایی احداث پروژه آغاز می شود.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در ادامه گفت: سوله شماره چهار مجتمع کارگاهی پارک در شهرک صنعتی بوشهر نیز با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد و در دهه فجر امسال تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

وی از تداوم فعالیت‌های فاز دوم مجتمع کارگاهی واحدهای فناور مرکز رشد دشتستان نیز خبر داد و افزود: این پروژه در دو طبقه در حال ساخت است و با وجود شرایط جنگی، روند اجرای آن متوقف نشد، پروژه مذکور دارای ۷۰ درصد پیشرفت فیزکی است و جهت افتتاح آن در هفته دولت امسال برنامه ریزی انجام شده است.