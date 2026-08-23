سید احسان حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی فناورانه در سطح استان خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، کارگاهی، آزمایشگاهی با هدف ایجاد بستر مناسب برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور با جدیت در حال پیگیری است.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر با اشاره به پروژه‌های آماده بهره‌برداری اظهار کرد: مجتمع کارگاهی مرکز رشد علم و فناوری شهرستان دشتی با مساحت ۹۰۳ مترمربع و شامل ۹ فضای کارگاهی، با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان احداث و آماده بهره‌برداری شده است.

حبیبی افزود: مجتمع کارگاهی مرکز رشد علم و فناوری شهرستان دشتستان نیز با مساحت ۴۹۰ مترمربع و شامل ۶ فضای کارگاهی، با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان احداث و آماده بهره‌برداری است.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی در دست اجرا در سایت اصلی پارک گفت: عملیات بهسازی و زیرسازی ۷ سوله کارگاهی نیمه‌صنعتی به مساحت ۲ هزار و ۶۵۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم در حال اجراست و زمینه برای کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی احداث ۵ سوله آن فراهم شده است.

وی همچنین از پیشرفت مناسب پروژه مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی در طرح جامع عمرانی پارک خبر داد و گفت: این پروژه هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در حال اجراست و از پروژه‌های مهم زیرساختی پارک برای توسعه ظرفیت‌های کارگاهی و آزمایشگاهی محسوب می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس ادامه داد: در کنار این پروژه، احداث سالن همایش با ظرفیت ۶۰ نفر و سالن جلسات با ظرفیت ۴۰ نفر نیز از دیگر پروژه‌های فعال و در دست اقدام است که با تکمیل آن‌ها، ظرفیت پارک برای برگزاری رویدادهای تخصصی، نشست‌های فناورانه، جلسات تجاری و برنامه‌های آموزشی افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به ازسرگیری عملیات احداث سوله شماره ۴ پارک علم و فناوری خلیج فارس در شهرک صنعتی بوشهر اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه مجدداً آغاز شده و امیدواریم با تکمیل آن، این فضای کارگاهی در آینده نزدیک در اختیار فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان استان قرار گیرد.

وی همچنین به راه اندازی باشگاه علمی و آینده‌پژوهی ـ پارک علمی کودک و نوجوان استان بوشهر اشاره کرد و گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد تومان از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و با هدف تقویت خلاقیت، مهارت‌آموزی، آینده‌پژوهی و آشنایی کودکان و نوجوانان با علم، فناوری و نوآوری در حال اجراست. این طرح زمینه اشتغال مستقیم ۷ نفر را فراهم خواهد کرد.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس تأکید کرد: مجموعه این پروژه‌ها نشان‌دهنده عزم پارک برای توسعه متوازن زیرساخت‌های فناوری در مرکز استان و شهرستان‌ها است و تلاش می‌کنیم با تکمیل پروژه‌های عمرانی و ایجاد فضاهای کارگاهی، آزمایشگاهی و تخصصی، زمینه حضور و فعالیت بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور را فراهم کنیم.

وی افزود: هدف ما این است که زیرساخت‌های پارک متناسب با نیاز فناوران استان توسعه پیدا کند و این مجموعه بتواند نقش مؤثرتری در حمایت از ایده‌های نوآورانه، توسعه کسب‌وکارهای فناور، ایجاد اشتغال تخصصی و تبدیل ایده به محصول و ثروت ایفا کند.