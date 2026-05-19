یاد شهید ماکان در اتاق سلامت مدرسه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر ، امروز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، همزمان با پنجمین روز از هفته سلامت، آیین افتتاح اتاق بهداشت و سلامت دبستان حضرت مهدی (عج) در ناحیه یک آموزش و پرورش تبریز برگزار شد.

در این آیین که با حضور مسئولان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز، نمایندگان اداره سلامت و تندرستی اداره‌کل آموزش و پرورش استان، مسئولان شبکه بهداشت شماره دو تبریز و جمعی از دانش‌آموزان سفیر سلامت همراه بود، اتاق سلامت این آموزشگاه به بهره‌برداری رسید.

این فضای بهداشتی در اقدامی ارزشمند و فرهنگی، به نام یکی از شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب، شهید ماکان نصیری، نام‌گذاری شده است تا ضمن ارتقای شاخص‌های بهداشتی در مدرسه، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز نیز در میان نسل جدید گرامی داشته شود.

در راستای تجهیز و استانداردسازی این اتاق سلامت، ۹۷ قلم انواع تجهیزات و اقلام مورد نیاز پزشکی و سلامتی خریداری و در این فضا مستقر شده است.

گفتنی است برای راه‌اندازی و تجهیز اتاق سلامت شهید ماکان، اعتباری افزون بر ۳۴۰ میلیون تومان هزینه شده که این مبلغ با مشارکت خیرین، همراهی مدیریت آموزشگاه و حمایت‌های اداره‌کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز تأمین شده است.