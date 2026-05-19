بهمن نوری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پیگیری مصوبات قبلی سفر رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری وزارت نیرو به خراسان شمالی، امروز تفاهمنامه تجهیز ۱۸۰ مدرسه استان به انرژی خورشیدی امضا شد.
استاندار خراسان شمالی گفت: بر اساس این تفاهمنامه، ۷۰ درصد هزینه این اقدام توسط شرکت ساتپا و ۳۰ درصد آن در استان تأمین میشود.
نوری افزود: تنظیم قراردادها بر عهده اداره کل نوسازی مدارس و نظارت فنی با شرکت برق است، اما مدیریت و نظارت اجرایی با استانداری خواهد بود.
وی صرفهجویی در مصرف انرژی و درآمد حاصل از فروش برق تولیدی پنلها به مدارس را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.
نظر شما