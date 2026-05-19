به گزارش خبرنگار مهر، نبیالله شمسی فر امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در جنگ رمضان، یکی از پیوستهایش رسانه، اطلاعرسانی و آگاهیبخشی بود، اظهار داشت: در جنگ رمضان چهار ایستگاه ارتباطی و بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیرساختهای مخابراتی لرستان وارد شد.
وی با تأکید بر اینکه بااینوجود کمترین خلل را در حوزه ارتباطات داشتیم، گفت: اتصال منازل به شبکه فیبر نوری یکی از پروژههای در دست اجرای مخابرات در لرستان است. تا پایان سال شبکه کابل مسی در استان جمعآوری میشود.
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به ایجاد ۷۰ هزار پورت فیبر نوری در لرستان، افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد بانکهای استان به شبکه فیبر نوری متصل هستند، همچنین بیش از ۹۵ درصد بخشداریها نیز به شبکه فیبر نوری متصل هستند.
شمسی فر، همچنین از اتصال ۱۸۰ مدرسه به شبکه فیبر نوری در استان خبر داد، افزود: بیمارستانها، آزمایشگاهها، مطبها، شعب اخذ رأی و... نیز قرار است به شبکه فیبر نوری متصل شوند.
وی ادامه داد: همه شهرهای استان بیش از دو مسیر شبکه فیبر نوری را به مرکز استان دارند.
نظر شما