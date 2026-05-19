آغاز ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در نهضت ملی مسکن قم

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی خاکبرداری یک مدرسه جدید در محدوده طرح نهضت ملی مسکن منطقه پردیسان قم با مشارکت یک خیر قمی آغاز شد.

این مدرسه در قالب یک پروژه کاملاً خیری و بر اساس تفاهمنامه‌ای یک‌ساله احداث می‌شود و قرار است از سال تحصیلی ۱۴۰۶ تا ۱۴۰۷ میزبان دانش‌آموزان باشد.

واحد آموزشی مذکور با ظرفیت ۱۲ کلاس درس ساخته خواهد شد و به نام مبارک امام حسن عسکری علیه السلام مزین می‌شود.

این مدرسه در زمینی به مساحت دو هزار و ۴۵۶ مترمربع و با زیربنای دو هزار و ۲۶۰ مترمربع در ناحیه چهار آموزش و پرورش قم احداث می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تجهیز این مدرسه به سامانه ۲۰ کیلوواتی تولید برق از انرژی پاک خورشیدی نیز در دستور کار قرار دارد تا ضمن کمک به تولید انرژی در استان، زمینه ایجاد درآمد پایدار برای مدرسه فراهم شود.

مدرسه امام حسن عسکری علیه السلام در پردیسان، بلوار امام صادق علیه السلام، بلوار شهید احمد مکیان و در محدوده سایت ۲۲ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن استان قم واقع شده است.