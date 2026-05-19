رتبه اول لرستان در حوزه مولدسازی کشور؛ ۲۳ هزار شغل ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه سهشنبه در شورای توسعه و برنامهریزی لرستان با اشاره به بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در برنامه پنجساله راهبردی استان در مقطع سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: خوشبختانه در چند بخش موفقیتهای قابلتوجهی به دست آمد و روند برنامه در این جلسه کاملاً مثبت ارزیابی شد.
پیشبینی گردش مالی ۵۰ همتی در لرستان
وی با بیان اینکه تعمیر منابع مالی، موتور محرک اجرای برنامهها است، افزود: در سنوات گذشته، میانگین گردش مالی استان حدود ۳۰ همت بود؛ اما از زمانی که بهعنوان خدمتگزار در خدمت مردم هستیم و برنامه را تنظیم کردیم، میانگین ۵۰ همت را هدفگذاری کردیم.
استاندار لرستان، گفت: سال ۱۴۰۴، پیشبینی ۴۷ همت داشتیم، اما مستند به ماندهحسابها و عملکرد مالی، خوشبختانه موفق شدیم بیش از ۷۷ همت را در پروژههای مختلف عمرانی و اقتصادی محقق کنیم.
شاهرخی، تصریح کرد: این اعتبار شامل ۱۰ بخش از جمله تسهیلات، صندوق توسعه ملی، منابع دولتی و شهرداریها بوده که جمعاً بیش از ۷۷ همت میشود؛ یعنی ۲۰ همت بالاتر از پیشبینی برنامه عملکرد دستگاههای اجرایی بود.
ثبت ۲۳ هزار شغل در لرستان
وی در خصوص عملکرد اشتغال استان نیز، گفت: سال گذشته باوجود درگیری در جنگ تحمیلی، اغتشاشات و ناملایمات متعدد، بر اساس سامانههای ثبتشده وزارت کار، در استان لرستان بیش از ۲۳ هزار شغل ثبت شده است، این مشاغل به افرادی تعلقگرفته که کد ملی آنها پیشازاین در هیچ جای دیگری بهعنوان شاغل ثبت نشده بود؛ در غیر این صورت سامانه نمیپذیرفت.
استاندار لرستان، بیان کرد: هم در حوزه جذب سرمایه و هم در حوزه اشتغال، دستگاهها به طور میانگین موفق عمل کردهاند، اما تا رسیدن به هدف نهایی که میانگین اشتغال کشور یعنی هفت درصد است، نیاز به دو تا سه سال دیگر با همین شدت و آهنگ در پروژههای عمرانی و اقتصادی داریم.
رتبه اول لرستان در حوزه مولدسازی کشور
شاهرخی با اشاره به کسب رتبههای برتر کشوری، عنوان کرد: در سال گذشته در حوزه مولدسازی رتبه اول کشور را بافاصله زیاد به دست آوردیم؛ یعنی املاک مازاد را فروخته و صرف پروژههای عمرانی و اقتصادی کردیم.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه جذب اوراق برای اجرای پروژههای عمرانی، حدود ۲.۸ همت جذب کردیم که باز هم رتبه اول کشور را داریم. انشاءالله این روند را تا تحقق برنامه پنجساله استان ادامه خواهیم داد.
استاندار لرستان درباره تعطیلی ادارات به دلیل آلودگی هوا، تصریح کرد: فرایند تعطیلی استان به این شکل است که دادههای هواشناسی و زیستمحیطی توسط دستگاههای متولی به جلسه آورده میشود.
شاهرخی، گفت: اگر شرایط فراتر از استاندارد و نامطلوب باشد، باید متناسب با آن دادهها تصمیمگیری شود که کل استان تعطیل شود، برخی مناطق تعطیل شوند یا ساعت کاری کاهش پیدا کند. امروز دستور تشکیل جلسه و بررسی لازم را صادر کردیم.
