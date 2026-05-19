۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای وقوع گرد و غبار در تهران

مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی مبنی بر وقوع گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در روزهای سه ‌شنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان تهران، حسن عباس ‌نژاد با اشاره به اعلام هشدار اداره‌ کل هواشناسی استان تهران اظهار داشت: طی روزهای سه‌ شنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه، شاهد افزایش غلظت ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا در پایتخت خواهیم بود.

وی افزود: از شهروندان به ‌ویژه کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار و نیز شاغلان راهور، نیروهای شهرداری و افرادی که مواجهه بالایی با آلودگی هوا دارند، انتظار می ‌رود از هرگونه تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت محیط ‌زیست استان تهران بر ضرورت استفاده از ماسک‌ های تأییدشده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد و گفت: رعایت اصول خودمراقبتی در این شرایط ضروری است.

عباس ‌نژاد در پایان از مردم خواست با پرهیز از فعالیت ‌های آلاینده نظیر روشن کردن آتش در فضای باز و استفاده غیرضروری از خودروهای شخصی، در بهبود کیفیت هوای پایتخت مشارکت فعال داشته باشند.

کد مطلب 6835257

