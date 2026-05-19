۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

انجام ۳۰ هزار ویزیت برای زائران ایرانی حج تمتع

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از انجام ۳۰ هزار و ۲۴۲ مورد ویزیت عمومی و تخصصی برای زائران حج ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، سید علی مرعشی؛ رییس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر گفت: تا صبح امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۲۲ هزار و ۳۹۱ مورد ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در مکه و ۷ هزار و ۸۵۱ ویزیت در مدینه انجام شده و در مجموع ۳۰ هزار و ۲۴۲ مورد ویزیت عمومی و تخصصی برای زائران حج انجام شده است.

وی ادامه داد: در مجموع تاکنون ۶۰ هزار و ۸۳۰ خدمت به زائران حج ارائه شده است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر ادامه داد: تاکنون ۷ هزار و ۱۹۸ خدمت پرستاری، ۲۳ هزار و ۵۹۲ مورد پذیرش نسخه داشته ایم. ۶۱ زائر سلامتی خود را به دست آورده و ترخیص شدند. تاکنون ۱۰۵ مورد زائر به بیمارستان‌ها اعزام شده‌اند که هنوز ۱۴ نفر آنها بستری هستند و متاسفانه ۳ نفر از زائران نیز فوت کرده‌اند.

طبق ارزیابی‌های مستمر، بیشترین علل مراجعه و شکایت زائران، دردهای عضلانی و علائم سرماخوردگی بوده است.

