به گزارش خبرنگارمهر، حجتالاسلام ابوالقاسم یعقوبی شامگاه سه شنبه در هشتادمین شب از شبهای مقاومت در جمع مردم تربتحیدریه اظهار کرد: شبهای مقاومت و این تجمعات مردمی، نماد بصیرت دینی و اجتماعی ملت ایران است و دشمنان انقلاب اسلامی تاکنون نتوانستهاند هیچ اقدامی علیه این ملت انجام دهند و پس از این نیز نخواهند توانست.
امام جمعه سابق بجنورد با اشاره به نقش حضور مردم در پیروزی انقلاب اسلامی افزود: امام خمینی(ره) مردم را به حرکت جمعی دعوت کرد و همین حضور در صحنه، انقلاب را به پیروزی رساند و در دوران دفاع مقدس نیز ملت ایران با همین وحدت و انسجام در جبههها حاضر شدند.
وی ادامه داد: امروز نیز همین اراده و حرکت جمعی ملت ایران موجب شده قدرتهای بزرگ دنیا در برابر جمهوری اسلامی دچار سردرگمی و عقبنشینی شوند و جرأت عملی کردن تهدیدهای خود را نداشته باشند.
یعقوبی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب با بصیرت و آیندهنگری همواره مردم را به آرامش و امید دعوت کردهاند، تصریح کرد: خداوند به دل مؤمنان سکینه و آرامش عطا میکند، اما جبهه کفر و استکبار گرفتار ترس و اضطراب است و این حقیقت امروز در رفتار قدرتهای جهانی بهوضوح دیده میشود.
امام جمعه سابق بجنورد حضور گسترده مردم در راهپیماییها و تجمعات را نوعی مقابله با قدرتهای فاسد دنیا دانست و گفت: دشمنان تلاش میکنند ملت ایران را خسته و ناامید کنند، اما ملت ما با تکیه بر ولایت، فرهنگ اهلبیت علیهالسلام و خون شهدا، مسیر عزت و اقتدار را ادامه خواهد داد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت ولایتمحوری و پرهیز از اختلافات داخلی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید حول محور ولایت متحد باشیم و با حفظ بصیرت و انسجام، به سمت قلههای عزت، کرامت، تمدن اسلامی و اقتدار حرکت کنیم.
یعقوبی با دعوت مردم به امید، استقامت و حفظ روحیه انقلابی گفت: دشمن میخواهد ملت ایران را خسته کند، اما ملت ما فرزندان مکتب اهلبیت علیهالسلام هستند و با توکل بر خدا و تمسک به اهلبیت، مسیر پیروزی را ادامه خواهند داد.
