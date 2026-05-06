به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، ایران فرایند به‌ روز شده‌ ای برای کشتی‌ هایی که قصد عبور از تنگه هرمز دارند را تعیین کرده است، اما چندین شرکت‌ کشتیرانی گفته‌ اند که تا زمانی که جزئیات بیشتری در مورد شرایط احتمالی (بازگشایی احتمالی تنگه هرمز) اعمال نشود، در مورد عبور کشتی‌ های خود از این تنگه محتاط هستند.

به گزارش بلومبرگ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز چهارشنبه اعلام کرد که «عبور امن و پایدار» از طریق این آبراه با «اجرای پروتکل‌ های جدید» امکان‌ پذیر خواهد بود.

این در حالیست که فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «از همکاری کاپیتان‌ها و مالکین کشتی‌های مستقر در خلیج فارس و دریای عمان برای عبور و مرور از تنگه هرمز مطابق ضوابط ایران و مشارکت مطلوب شناورها در امنیت دریانوردی منطقه، تشکر می‌کنیم. با پایان تهدیدهای متجاوزان و در سایه رویه‌های جدید، امکان عبورومرور ایمن و پایدار از تنگه فراهم خواهد شد.»