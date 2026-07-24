اقتصاد مقاومتی پاسخ ایران به فشارهای اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه با اشاره به دشمنیهای مستمر استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ معادلات قدرتهای استکباری، بهویژه آمریکا را برهم زد و آنان از همان ابتدای انقلاب تلاش کردند با ابزارهای مختلف، نظام اسلامی را از مسیر خود منحرف کنند.
وی افزود: نخستین اقدامات دشمن با اعمال تحریمهای اقتصادی و نظامی آغاز شد و حتی کشورهای دیگر نیز از کمک به ملت ایران منع میشدند، اما این فشارها نتوانست خللی در اراده مردم ایجاد کند.
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران با اشاره به حمایت گسترده قدرتهای جهانی از رژیم بعث عراق گفت: دشمنان با تحریک صدام، جنگ هشتساله را بر ملت ایران تحمیل کردند و میلیاردها دلار کمک مالی و تسلیحاتی در اختیار عراق قرار دادند، اما مقاومت مردم ایران موجب شد آنان به اهداف خود دست پیدا نکنند.
وی همچنین به کودتای نوژه اشاره کرد و افزود: این کودتا از نظر تجهیزات و برنامهریزی یکی از گستردهترین اقدامات علیه جمهوری اسلامی بود، اما با عنایت الهی و هوشیاری نیروهای انقلابی، این توطئه نیز خنثی شد.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی با بیان اینکه دشمن تلاش کرد درآمدهای نفتی ایران را هدف قرار دهد، اظهار داشت: بمباران سکوهای نفتی و تشدید تحریمها با هدف ایجاد فشار اقتصادی انجام شد، اما تأکید امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بر کاهش وابستگی به نفت و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بسیاری از این نقشهها را بیاثر کرد.
ترور، حمله به غیرنظامیان و حمایت از منافقین
وی ادامه داد: دشمن برای ایجاد رعب و ناامیدی، جنایتهای متعددی از جمله حمله به مراکز آموزشی، هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران و حمایت از گروهک منافقین را در دستور کار قرار داد.
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران تصریح کرد: منافقین با ترور بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی، یکی از سیاهترین کارنامههای تروریستی را رقم زدند، اما با وجود این اقدامات، از حمایت آمریکا برخوردار شدند.
وی افزود: نمونه بارز این جنایتها، شهادت آیتالله شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی بود که با هدف ضربه زدن به نظام انجام شد.
جنگ رسانهای و عملیات فرهنگی علیه ایران
وی با اشاره به فعالیت رسانههای معاند گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصههای نظامی، جنگ نرم و عملیات رسانهای را در دستور کار قرار داد و با راهاندازی شبکههای متعدد ماهوارهای تلاش کرد واقعیتهای ایران را وارونه جلوه دهد.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی افزود: این رسانهها هیچگاه پیشرفتهای جمهوری اسلامی در حوزههای علمی، پزشکی، هستهای، دفاعی و ورزشی را منعکس نمیکنند و تنها با هدف ایجاد یأس و بیاعتمادی در جامعه فعالیت دارند.
اقتدار دفاعی ایران در جنگ به نمایش گذاشته شد
وی با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی اظهار کرد: اقتدار نیروهای مسلح ایران در مقابله با تهدیدهای دشمن، نشان داد کشور از توان بازدارندگی بالایی برخوردار است و قدرت موشکی جمهوری اسلامی، محاسبات دشمن را برهم زده است.
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران گفت: دشمن مدعی نابودی توان موشکی و هستهای ایران بود، اما امروز نه صنعت موشکی از بین رفته و نه فعالیتهای صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی متوقف شده است.
وی با اشاره به اهداف اعلامی آمریکا در تقابل با جمهوری اسلامی افزود: فروپاشی داخلی، تجزیه ایران، نابودی صنعت موشکی، توقف فعالیتهای هستهای و ایجاد تغییر در ساختار رهبری از جمله اهدافی بود که دشمن دنبال میکرد.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی تأکید کرد: حضور مردم، هوشیاری نیروهای انتظامی، بسیج و سایر نیروهای مسلح موجب شد هیچیک از این اهداف محقق نشود و دشمن در اجرای نقشههای خود ناکام بماند.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز با تکیه بر وحدت ملی، ایمان مردم و اقتدار نیروهای مسلح، مسیر پیشرفت خود را ادامه میدهد و ملت ایران در برابر فشارها و توطئههای دشمن ایستادگی خواهد کرد.
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