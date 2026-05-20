خروج ۲ نفتکش غول پیکر چینی از تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، داده های دریانوردی از سوی گروه بورس های لندن و شرکت کپلر بیانگر آن است ۲ نفتکش غول پیکر چینی حامل ۴ میلیون بشکه نفت خام از خاورمیانه، پس از بیش از دو ماه انتظار در خلیج فارس امروز چهارشنبه تنگه هرمز را ترک کردند.

روز گذشته فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌ المللی انرژی (IEA) هشدار داد که ذخایر نفت جهان «به سرعت در حال اتمام است.»

رئیس آژانس بین‌ المللی انرژی مستقر در پاریس، گفت که ذخایر تجاری به سرعت در حال کاهش هستند، زیرا محموله‌ های نفت و گاز ارسالی از غرب آسیا همچنان به دلیل تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران مسدود شده‌اند.

فاتح بیرول در نشست وزرای دارایی گروه- ۷ در پاریس هشدار داد که با میزان فعلی کاهش، تنها «چند هفته» از ذخایر جمع آوری شده باقی مانده است.

وی سپس گفت: باید از این واقعیت آگاه باشیم که آن ها به سرعت در حال کاهش هستند.

در حالی که فشارها بر بازارهای نفت ادامه دارد و ذخایر جهانی با سرعتی بی‌سابقه در حال کاهش است، روزنامه فایننشال تایمز آمریکا هم پیشتر نسبت به بحران قریب الوقوع جهانی انرژی هشدار داد.