نشریه آمریکایی: جنگ با ایران نشان داد «چتر امنیتی» آمریکا توهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه The American Conservative گزارش داد، دولت آمریکا در نهایت پس از پایان جنگ با ایران مجبور به کاهش حضور نظامی خود در خاورمیانه خواهد شد.

در این گزارش آمده است، واشنگتن هنوز به اهداف خود در درگیری با ایران دست نیافته است. این در حالی است که بسته شدن تنگه هرمز منجر به افزایش شدید قیمت نفت، سایر منابع انرژی، کود و مواد غذایی شده است.

در ادامه این گزارش با اشاره به ادعای پنتاگون مبنی بر اینکه این عملیات ۲۵ میلیارد دلار هزینه داشته تاکید شده است، این آمار یک برآورد غلط است و رقم واقعی احتمالاً سه برابر بیشتر است. ذخایر تسلیحاتی آمریکا نیز خالی شده اند.

در این گزارش آمده است، با وجود تمام این خسارت های غیرقابل توجیه یک نکته مثبت وجود دارد. آمریکا ممکن است چاره‌ای جز کاهش حضور خود در منطقه نداشته باشد، تصمیمی که واشنگتن باید مدت‌ها پیش می‌گرفت. کارکنان بسیاری از پایگاه‌های نظامی این کشور قبل از شروع درگیری یا در روزهای اولیه جنگ تخلیه شدند و بنابراین این پایگاه ها نقش مهمی در جنگ ایفا نکردند.

در ادامه این گزارش تصریح شده است، این جنگ برای کشورهای منطقه که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند به مثابه یک زنگ خطر عمل کرد و نشان داد که «چتر امنیتی» که آنها معتقد بودند از آن برخوردار هستند چیزی بیش از یک توهم نبوده است. هنگامی که ایران حملات تلافی جویانه را آغاز کرد آمریکا تلاش‌های خود را منحصراً بر دفاع از رژیم صهیونیستی متمرکز کرد. کشورهای خاورمیانه ممکن است تمایل به بازنگری در روابط خود با واشنگتن داشته باشند.