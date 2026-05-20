فرزندآوری استمرار جریان نخبگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل علی‌محمدزاده، درباره افق‌های روشنِ پیش روی جامعه و نقش محوری نسل جوان نکاتی را عنوان کرد.

وی در رابطه با نقش انسان و مؤلفه‌ جمعیت، گفت: ایرانِ ما همواره با شکوهِ انسانی‌اش شناخته شده است. نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که هر جا موفقیتی بزرگ حاصل شده، ردپای نسلی پرشور، جوان و با اراده در میان بوده است. حقیقت این است که بزرگ ترین دارایی هر کشور، تجهیزات فنی یا منابع زیرزمینی نیست، بلکه نیروی انسانی خلاق، پویا و با انگیزه است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: جمعیت جوان برای یک کشور، حکمِ قلبی را دارد که خونِ نوآوری و نشاط را در رگ‌های کل جامعه جاری می‌کند.

علی محمدزاده، در واکنش به کاهش آمار موالید و باروری در کشور، گفت: آمارها گویای یک تغییر اجتماعی بزرگ هستند. دهه ۶۰ دورانی بود که خانواده ایرانی با تمام توان، حیات و بالندگی را در آغوش کشید و ثمره آن نسل، امروز همان دانشمندان و نخبگانی هستند که ایران را در فناوری‌های نوین پیشرو کرده‌اند. امروز که نرخ باروری به ۱.۴ رسیده و سن ازدواج افزایش یافته، در واقع با یک فرصت برای بازنگری روبرو هستیم. جامعه امروز آگاه‌تر از گذشته است، اما نباید اجازه دهیم این آگاهی، ما را از لذتِ اصیل داشتن خانواده‌ای پویا و فرزندانی که معنابخشِ زندگی هستند، محروم کند. وظیفه ما است شرایطی فراهم کنیم که جوانانِ مستعد ما، دغدغه‌ کمتری برای آغاز این مسیر زیبا و تشکیل خانواده داشته باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا میان فرزندآوری و پیشرفت علمی پیوند مستقیم برقرار است، اظهار داشت: کاملاً. توسعه در دنیای امروز، یعنی حرکت در لبه تکنولوژی‌هایی نظیر هوش مصنوعی، نانو و بیوتکنولوژی. موتور محرک این علوم، ذهن‌های جوان، جسور و انعطاف‌پذیر است. هر فرزند جدید در حقیقت یک احتمالِ نخبگی و فرصتی تازه برای جهش علمی کشور محسوب می‌شود. فرزندآوری، استمرار جریان نخبگی ما است. علاوه بر این، از منظر بیولوژیک، جمعیت پویا به معنای حفظ گنجینه ژنتیکی و تنوع استعدادی است که هزاران سال در این خاک ریشه داشته و مایه ماندگاری ماست.

این استاد دانشگاه از نگاه روان‌شناختی و فردی به تاثیر حضور فرزند بر کیفیت زندگی خانواده ها اشاره کرد و گفت: خانواده در فرهنگ ما، کانونِ تولید قدرت و عاطفه است. حضور فرزند، به‌ ویژه در دنیای مدرن که تنهایی به چالش بزرگ انسان تبدیل شده، قوی‌ترین عامل معنابخشی به زندگی است. فرزندان، نشاط عاطفی را به خانه تزریق کرده و حس مسئولیت‌پذیری و امید به آینده را در والدین تقویت می‌کنند. در واقع فرزندآوری یک سرمایه‌گذاری دوسویه است؛ هم سلامت روان جامعه را از طریق ایجاد پیوندهای میان‌نسلی تضمین می‌کند و هم امنیت ملی ما را در رقابت‌های جهانی پایدار می‌سازد.

علی محمدزاده، با اشاره به آمار ۸۹۲ هزار تولد در مقابل ۴۵۰ هزار مرگ، افزود: این آمارها نشان می‌دهد که ایرانِ ما همچنان زنده و در حال رشد است؛ اما برای ماندگاری شکوه این سرزمین، باید به جوان‌سازی ساختار کشور اهمیت بیشتری بدهیم. ما به یک همبستگی ملی نیاز داریم؛ از یک سو دولتمردان با حمایت واقعی و تسهیل شرایط ازدواج و معیشت، و از سوی دیگر خانواده‌ها با باور به این حقیقت که فرزند، برکت و ستونِ استواری خانه‌ است.

وی در پایان گفت: ایرانِ قوی، ایرانی است که صدای خنده کودکان در کوچه‌هایش طنین‌انداز باشد. فرزندآوری، نه فقط یک تصمیم شخصی، بلکه هدیه‌ای ارزشمند به تاریخ و آینده این مرز و بوم است. بیاییم با هم مسیری را هموار کنیم که در آن هیچ جوانی برای تشکیل خانواده و هیچ خانواده‌ای برای فرزندآوری، نگران آینده نباشد. شکوفایی ایران، به دست نسل‌های جدید رقم خواهد خورد.