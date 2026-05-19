به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی‌ان‌ان (CNN) در گزارشی هشدار داد که صنعت خودروسازی آمریکا با خطر جدی و کمبود شدید روغن موتور مواجه است. این بحران که ریشه در تنش‌های نظامی در منطقه و انسداد تنگه هرمز دارد، می‌تواند زنجیره تامین کالاهای حیاتی در آمریکا را مختل کند.

به گزارش سی‌ان‌ان، برخی مناطق آمریکا هم‌اکنون با کمبود روغن موتور روبرو هستند و هشدار داده شده است که ذخایر مربوط به «گروه سوم» که از منطقه خلیج فارس تامین می‌شود، احتمالاً تا ماه ژوئن آینده به اتمام خواهد رسید.

در همین راستا، رئیس اجرایی انجمن تولیدکنندگان مستقل روغن، در اظهاراتی صریح اعلام کرد: «کمبود روغن موتور در آمریکا تقریباً قطعی است و پیش‌بینی می‌شود این بحران تا حدود یک سال آینده ادامه یابد تا زمانی که وضعیت عرضه بهبود یابد.»

مؤسس یک شرکت تخصصی در تحلیل بازار روغن نیز این وضعیت را بی‌سابقه دانست و گفت چنین بحرانی از سال ۱۹۷۹ تاکنون مشاهده نشده است.. این وضعیت نشان‌دهنده تاثیر مستقیم بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه بر امنیت اقتصادی و زنجیره تامین کالاهای مصرفی در ایالات‌متحده است.