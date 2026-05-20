درخواست قطر برای گشایش تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، قطر روز سه‌شنبه بار دیگر حمایت خود را از مذاکرات جاری در اسلام‌آباد میان آمریکا و ایران اعلام کرد و بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز برای تضمین جریان کشتیرانی و تأمین انرژی جهانی تأکید کرد.

«ماجد الأنصاری»، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در نشست خبری در دوحه گفت: «قطر از مذاکرات اسلام‌آباد برای دستیابی به راه‌حلی میان واشنگتن و تهران حمایت می‌کند.»

او تأکید کرد که باز بودن تنگه هرمز برای تجارت جهانی و بازارهای انرژی حیاتی است.

به گفته وی، دو نفتکش گاز قطری در روزهای ۱۰ و ۱۱ مه از این گذرگاه به سمت بندر قاسم پاکستان عبور کرده‌اند، اما این مسئله به معنای بازگشت کامل کشتیرانی به روال عادی نیست.

الأنصاری همچنین فاش کرد که ۱۰ نفتکش گاز قطری همچنان در تنگه هرمز گرفتار مانده‌اند و شماری از کشتی‌های قطری و غیرقطری نیز در انتظار ورود یا خروج از این آبراه هستند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه پس از تشدید درگیری‌ها میان آمریکا و رژیم اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر به دلیل زیاده خواهی های آمریکا و خواسته های غیرمنطقی این کشور از ایران همچنان ادامه دارد.

قطر در این میان بر ادامه تماس‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش بحران و حفظ آتش‌بس تأکید کرده است.



