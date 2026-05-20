۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۹

تبعات جنگ علیه ایران؛ هشدار انگلیس درباره بحران غذایی در جهان

وزیر امور خارجه انگلیس هشدار داد که تداوم جنگ علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز می تواند به بحران غذایی در جهان بیانجامد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس گفت جهان به سرعت در حال نزدیک شدن به بحران جهانی غذا است. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم ده‌ها میلیون نفر گرسنه بمانند.

وی خاطرنشان کرد که تأمین کود به ویژه در حال حاضر به دلیل شروع فصل کشاورزی بهاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران به ناامن شدن تنگه هرمز برای عبورومرور کشتی ها دامن زدند. جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

