بهمن دوستی: از فهرست اردونشینان متوجه شدم دیگر سرمربی گلبال نیستم

بهمن دوستی که طبق آخرین فهرست اعلام شده از سوی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان برای اردوی آماده سازی تیم ملی گلبال، جایی در میان اعضای کادر فنی ندارد، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این موضوع و دلایل آن توضیح داد.

وی با یادآوری اینکه طی چهار سال گذشته هدایت تیم ملی گلبال را بر عهده داشت و با این تیم صاحب ۲ مدال طلا در رقابت های قهرمانی آسیا - اقیانوسیه و همچنین سهمیه بازی های پارالمپیک پاریس شد، گفت: بعد از حضور در بازی های ۲۰۲۴ پاریس اردوهای آماده سازی تیم ملی را دنبال کردیم. ۱۶ اردو برگزار کردیم و تشکیل اردوی هفدهم را در برنامه داشتیم.

سرمربی تیم ملی گلبال تاکید کرد: فهرست اردونشینان مرحله جدید اردو همراه با اعضای کادر فنی اعلام شد و بر اساس آن متوجه شدم از هدایت تیم ملی کنار گذاشته ام آنهم نه توسط فدراسیون و سرپرستش، بازیکنان تیم ملی از موضوع متعجب شده بودند و فهرست را برای من ارسال کردند. من اینگونه متوجه شدم که دیگر سرمربی تیم ملی نیستم.

دوستی با اشاره به فهرست منتشر شده برای اردوی جدید تیم ملی گلبال گفت: ۹ بازیکن به اردو دعوت شده اند. بیگدلی و نباتی هم به ترتیب به عنوان سرمربی و مربی معرفی شده اند. آنها پیش از این به ترتیب ۱۷ و ۷ سال سرمربی تیم ملی گبال بودند و در مجموع یک بار تیم را قهرمان اسیا و اقیانوسیه کردند در حالیکه من در ۴ سال ۲ بار صاحب این عنوان شدم.

وی تاکید کرد: وقتی هدایت تیم ملی گبال را بر عهده گرفتم، تیم رنکینگ ۱۳ جهان بود و الان صاحب رنکینگ ۸ جهان است. در دوره من گلبال ایران بعد از ۱۲ سال صاحب سهمیه پارالمپیک شد. با همه اینها من را کنار گذاشتند و کسانی را وارد کادر فنی کرده اند که آورده نداشتند.