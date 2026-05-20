تنگه هرمز متعلق به ایران است و قابل مذاکره نیست

محمد ناظمی اردکانی در گفت وگو با خبرنگار مهر در زمینه انتخاب پیش شرطهای ایران برای پایان جنگ گفتگو کرد و اظهار داشت: این پیش شرطها بسیار هوشمندانه و عاقلانه انتخاب شده است؛ اما در رابطه با تنگه هرمز که حاکمیت آن برای ایران است؛ نباید در پیش شرط ها و مذاکرات مطرح شود؛ چون این تنگه متعلق به سرزمین ایران است. دشمنان از این تنگه به عنوان آبراهی برای انتقال سلاح خود نباید استفاده کنند .

در ادامه ناظمی اردکانی افزود راهبرد دشمنان در حال حاضر تحریم، مذاکره و جنگ است و در نهایت تسلیم شدن در رابطه با تهید و جنگ دشمنان هر با تهاجمی را آغاز کردند متحمل خساراتی سنگینی شدند و درخواست آتش بس دادند

وی همچنین افزود: در زمینه تحریم ها توانستیم به دشمنان غلبه کنیم و تنگه هرمز را به سلاحی برای تحریم کردن دشمنان تبدبل کنیم.

وی اظهار داشت در زمینه ی مذاکره تنوانستیم دست برتر داشته باشیم، دشمنان در سه دوره از مذاکرات بدعهدی کردند دوره اول خارج شدن از برجام ،دوره دوم آغاز کردن جنگ ۱۲ روزه و ترور دانشمندان و فرماندهان، و دوره سوم به شهادت رساندن رهبری عزیز

دبیر کل جامعه اسلامی مدیران در بخشی دیگر از سخنان خود به ابتکارات و روش های ایران در مذاکرات اشاره کرد و گفت: ایران مذاکرات غیر مستقیم و ارسال پیام به یک میانجیگر و تعیین پیش شرط را مد نظر دارد. باید در مذاکرات دست برتر را داشته باشیم.

وی در ادامه به پافشاری ایران در تعیین این پیش شرط ها و عقب نشینی دشمن اشاره کرد و اظهار داشت: اگر پافشاری کنیم دشمن را شکست می دهیم. دیپلمات های ما باید باور داشته باشند که ما دست برتر را داریم.

این فعال سیاسی در ادامه به ۸ مولفه قدرت در جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: با مدیریت تنگه هرمز نشان دادیم مقتدرانه عمل می کنیم . ترامپ از ناتو و چین برای بازگشایی تنگه هرمز در خواست کمک کرد اما به نتیجه نرسید.

وی در ادامه به توان موشکی و پهپادی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: قدرت موشکی و پهپادی، دشمنان را وادار به عقب نشینی کرد.

ناظمی اردکانی درباره موضوعاتی دیگر از جمله فناوری هسته‌ای و یکپارچگی و اتحاد مردم نکاتی را بیان کرد: مردم تاب آوری زیادی از خود نشان دادند و درخواست مذاکره با آمریکا را ندارند و اورانیوم غنی شده را مؤلفه قدرت می دانند.

این فعال سیاسی همچنین درباره اجماع جامعه جهانی علیه آمریکا و شکاف عمیق بین سیاستگذاران آمریکایی و مخالف جنگ علیه ایران به نکاتی اشاره کرد و افزود: ترامپ می خواست دنیا را مقابل ایران قرار دهد؛ و ایران را تحت فشار قرار دهد تا تنگه را باز کند اما جهان اکنون علیه ترامپ است.

دبیر کل جامعه اسلامی مدیران با اشاره به جانشینی سریع رهبر انقلاب و عمل ایشان به اهداف انقلاب اسلامی و تبعیت از امامین انقلاب اشاره کرد و بیان کرد: انقلاب اسلامی سالیان سال توانسته تحریم‌های ظالمانه را دور بزند.

ناظمی اردکانی در بخشی دیگر از سخنان خود به بی اعتمادی در قبال رفتار آمریکا اشاره کرد و گفت: ما به دشمنان بسیار بی اعتماد هستیم؛ دلیل آن هم تجربه های گذشته است.

وی در ادامه به عملی کردن ۵ پیش شرط ایران تاکید کرد و گفت: تمام این پیش شرط ها باید به صورت عملی اجرا شود.

ناظمی اردکانی از قوه قضاییه درخواست کرد تا در زمینه پیگیری برای پرداخت خسارات جنگی فعال تر عمل کند و دشمنان را در دادگاه های بین المللی مجبور به پرداخت غرامت کند.

وی در پایان بر نقش مهم رسانه تاکید کرد و گفت: تیم مذاکره کننده باید یک تیم رسانه ای قوی داشته باشد تا در مقابله با جنگ رسانه ای دشمنان مخصوصا توئیترهای ترامپ مقابله کند.