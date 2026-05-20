هشدار نسبت به کمبود عرضه کالاهای اساسی در پی اختلال در هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، فایننشال تایمز گزارش داد، از این به بعد کمبود محموله‌های حاوی کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت و با کاهش موجودی، وارد دورانی از کمبودهای واقعی خواهیم شد.

در ادامه این گزارش آمده است، توقف صادرات انواع خاصی از نفت خام و فرآورده‌های پالایشگاهی به این معنی است که یافتن جایگزین‌های ساده غیرممکن است. جبران ظرفیت پالایشگاهی از دست رفته به زمان زیادی نیاز داشته و هزینه‌های هنگفتی خواهد داشت.

در این گزارش تاکید شده است، کمبودها فقط به بخش انرژی محدود نمی‌شود، بلکه شامل منابع هلیوم، متانول، فسفات، اوره، آمونیاک و گوگرد نیز می‌شود. کاهش عرضه کالاهای اساسی در صنعت کود شیمیایی منجر به کاهش تولید جهانی غذا خواهد شد.

لازم به ذکر است تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران باعث اختلال در زنجیره انتقال کالاها از طریق تنگه هرمز شده است.