۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۴

چرخ اقتصاد در بنادر غرب هرمزگان حتی در شرایط جنگی متوقف نمی‌شود

بندرعباس-مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با اشاره به فعالیت بدون توقف چرخه صادرات، از آمادگی کامل این بنادر برای مقابله با شرایط حساس ناشی از جنگ خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی با بیان اینکه بنادر غرب استان به عنوان نبض تپنده صادرات غیرنفتی و ترانزیت خودرو در خلیج‌فارس است، اظهار داشت: در حالی که کشور با شرایط خاص ناشی از تجاوزات اخیر و جنگ تحمیلی سوم روبروست، اجازه نداده‌ایم کوچکترین خللی در روند تخلیه و بارگیری کالاها ایجاد شود.

وی ادامه داد: در این مدت با تکیه بر مدیریت هوشمندانه بحران و پدافند غیرعامل، به صورت نسبی و بدون توقف، عملیات ترانزیت خودرو و صادرات مواد معدنی را دنبال می‌کنیم تا پیام پایداری و اقتدار ایران اسلامی را از سواحل نیلگون خلیج‌فارس به گوش جهانیان برسانیم.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در ادامه با اشاره به مدیریت دقیق اتفاقات و سناریوهای احتمالی در بنادر تحت نظارت خود، افزود: نگاه ویژه مدیریت در این بازه زمانی، بر کاهش زمان ماندگاری کالا و تسهیل فرایندهای گمرکی متمرکز شده و با بازنگری در دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی، تهدیدهای ناشی از شرایط جنگی را به فرصتی برای اثبات توانمندی بومی تبدیل کرده‌ایم.

صادقی گفت: با وجود فشارهای خارجی، آمارها نشان‌دهنده جریان زنده و پویای تجارت در بنادر غرب هرمزگان است که این امر جز با اتخاذ تصمیمات استراتژیک در لحظات حساس میسر نمی‌شد.

وی ضمن قدردانی از ایثارگری‌های بدنه اجرایی بندر، خاطرنشان کرد: قهرمانان واقعی این روزها، کارکنان زحمت‌کشی هستند که در گرمای طاقت‌فرسا و زیر سایه تهدیدات، به صورت شبانه‌روزی و در شیفت‌های متوالی مشغول به خدمت هستند و ما نیز متعهد هستیم که با حفظ آرامش و ارتقای بهره‌وری، اجازه ندهیم سفره مردم و زنجیره تأمین کالا تحت تأثیر شیطنت‌های استکبار جهانی قرار گیرد.

