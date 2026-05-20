به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی با بیان اینکه بنادر غرب استان به عنوان نبض تپنده صادرات غیرنفتی و ترانزیت خودرو در خلیجفارس است، اظهار داشت: در حالی که کشور با شرایط خاص ناشی از تجاوزات اخیر و جنگ تحمیلی سوم روبروست، اجازه ندادهایم کوچکترین خللی در روند تخلیه و بارگیری کالاها ایجاد شود.
وی ادامه داد: در این مدت با تکیه بر مدیریت هوشمندانه بحران و پدافند غیرعامل، به صورت نسبی و بدون توقف، عملیات ترانزیت خودرو و صادرات مواد معدنی را دنبال میکنیم تا پیام پایداری و اقتدار ایران اسلامی را از سواحل نیلگون خلیجفارس به گوش جهانیان برسانیم.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در ادامه با اشاره به مدیریت دقیق اتفاقات و سناریوهای احتمالی در بنادر تحت نظارت خود، افزود: نگاه ویژه مدیریت در این بازه زمانی، بر کاهش زمان ماندگاری کالا و تسهیل فرایندهای گمرکی متمرکز شده و با بازنگری در دستورالعملهای ایمنی و عملیاتی، تهدیدهای ناشی از شرایط جنگی را به فرصتی برای اثبات توانمندی بومی تبدیل کردهایم.
صادقی گفت: با وجود فشارهای خارجی، آمارها نشاندهنده جریان زنده و پویای تجارت در بنادر غرب هرمزگان است که این امر جز با اتخاذ تصمیمات استراتژیک در لحظات حساس میسر نمیشد.
وی ضمن قدردانی از ایثارگریهای بدنه اجرایی بندر، خاطرنشان کرد: قهرمانان واقعی این روزها، کارکنان زحمتکشی هستند که در گرمای طاقتفرسا و زیر سایه تهدیدات، به صورت شبانهروزی و در شیفتهای متوالی مشغول به خدمت هستند و ما نیز متعهد هستیم که با حفظ آرامش و ارتقای بهرهوری، اجازه ندهیم سفره مردم و زنجیره تأمین کالا تحت تأثیر شیطنتهای استکبار جهانی قرار گیرد.
نظر شما