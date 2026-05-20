۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۵

آغاز توزیع مرغ منجمد با نرخ مصوب دولتی در چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد-مدیرکل پشتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری، از آغاز توزیع گسترده مرغ منجمد با نرخ مصوب دولتی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،حمید فتح‌الهی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز توزیع گسترده مرغ منجمد با نرخ مصوب دولتی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت مرغ گرم در بازار و در راستای سیاست‌های شرکت پشتیبانی امور دام کشور، عرضه مرغ منجمد در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مرغ منجمد هم‌اکنون در فروشگاه‌های سطح شهر، مراکز عرضه در سراسر استان و فروشگاه‌های بازار روز قابل تهیه است و شهروندان می‌توانند برای تأمین نیاز خود به این مراکز مراجعه کنند.

فتح‌الهی با اشاره به آغاز توزیع گسترده از امروز، تصریح کرد: ممکن است پوشش کامل و سراسری استان چند روز زمان‌بر باشد، اما این اطمینان به مردم داده می‌شود که مرغ منجمد برای تمامی خانوارها در سراسر استان قابل دسترس خواهد بود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری در خصوص قیمت مصوب نیز گفت: نرخ دولتی مرغ منجمد در مرکز استان ۲۵۵ هزار تومان تعیین شده و در شهرستان‌ها با توجه به فاصله حمل‌ونقل، احتمال افزوده شدن درصدی بابت کرایه وجود دارد.

