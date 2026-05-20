۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۷

برخورد تعزیرات با گران‌فروشان مرغ در مریوان؛ ۴ واحد صنفی پلمب شد

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از پلمب چهار واحد عمده‌فروشی مرغ در مریوان به دلیل گران‌فروشی خبر داد و گفت: احکام صادره در کوتاه‌ترین زمان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از برخورد قاطع با متخلفان بازار در شهرستان مریوان خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار و در قالب گشت مشترک، پرونده چهار عمده‌فروش مرغ به اتهام گران‌فروشی تشکیل شد.

وی افزود: این پرونده‌ها در پی دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی فوری تخلفات صنفی مورد رسیدگی قرار گرفت.

رحیمیان تصریح کرد: پس از بررسی مستندات، شعبه رسیدگی‌کننده تخلفات انتسابی را محرز دانست و متصدیان این واحدها را به پرداخت جزای نقدی، پلمب واحد صنفی و نصب پلاکارد بر سردرب فروشگاه محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به اجرای فوری احکام صادره، تأکید کرد: با افرادی که با سوءاستفاده از شرایط بازار اقدام به اخلال در نظام توزیع و قیمت‌گذاری کنند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه ثبت یا برای پیگیری به این مرجع مراجعه کنند.

