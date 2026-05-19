ضربه مهلک دستگاه قضا به محتکران در ایرانشهر؛ ضبط ۳۰ تن کالای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کول شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای صیانت از معیشت مردم و برخورد با اخلال‌گران نظام توزیع کالا، انبار بزرگ کالاهای اساسی احتکار شده در شهرستان ایرانشهر شناسایی و پلمب شد.

دادیار حقوق عامه شهرستان ایرانشهر افزود: طی یک عملیات مشترک و منسجم که با تعامل سازنده میان دستگاه قضایی، اداره تعزیرات حکومتی و اداره صمت شهرستان ایرانشهر انجام شد، محموله‌ای به وزن بیش از ۳۰ تن شامل ارزاق ضروری مردم از جمله روغن، برنج، شکر و مواد شوینده که به‌قصد سودجویی احتکار شده بود، کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این ماموریت، یک دستگاه خودروی خاور حامل اتباع غیرمجاز کالا (برنج پاکستانی و روغن) که فاقد هرگونه مستندات قانونی و صنفی بود نیز توقیف و جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفت.



کول اظهار کرد: دستگاه قضایی استان بار دیگر تأکید می‌کند که در مسیر برخورد با محتکران و کسانی که معیشت عمومی را ابزار سودجویی قرار می‌دهند، هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.