به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کریل دیمیتریف نماینده ویژه رئیسجمهوری روسیه در امور همکاریهای سرمایهگذاری و اقتصادی با کشورهای خارجی گفت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا، در آینده نزدیک به روسیه سفر خواهد کرد.
با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.
روسیه و اوکراین تلاش میکنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.
