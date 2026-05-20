۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

دیمیتریف: ویتکاف در آینده نزدیک به روسیه سفر می‌کند

یک مقام ارشد کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) اعلام کرد فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در آینده نزدیک به مسکو سفر می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کریل دیمیتریف نماینده ویژه رئیس‌جمهوری روسیه در امور همکاری‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی با کشورهای خارجی گفت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، در آینده نزدیک به روسیه سفر خواهد کرد.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

