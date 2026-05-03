المیادین: دیپلماسی آمریکا به نمایشی سیاسی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المیادین در مقاله ای تأکید کرد که آمریکا نه بهدلیل کاهش قدرت، بلکه بهسبب از دست دادن «اعتبار، تداوم و انضباط نهادی» دیگر بهعنوان یک شریک مذاکره قابلاعتماد دیده نمیشود. سیاست خارجی این کشور بهویژه در دوره اخیر، از مسیرهای نهادی و دیپلماتیک به سمت تصمیمگیریهای شخصی، متغیر و گاه متناقض حرکت کرده است. جایگزینی فرآیندهای سازمانیافته با اظهارات مقطعی و رسانهای، موجب بیثباتی در پیامها و تعهدات شده است.
این رسانه عربی افزود: در گذشته، حتی دیپلماسیهای غیررسمی نیز در چارچوبی نهادی و پایدار عمل میکردند، اما اکنون نقش نهادهایی مانند وزارت خارجه تضعیف شده و خلأهای گسترده مدیریتی ایجاد شده است. این روند به فرسایش «حافظه نهادی» و کاهش توانایی آمریکا در حفظ تعهدات بلندمدت انجامیده است. خروج از توافقهایی مانند برجام و معاهدات کنترل تسلیحات، این بیثباتی را تشدید کرده و پیام روشنی به سایر کشورها داده است: توافق با آمریکا ممکن است موقتی و وابسته به تغییر دولتها باشد.
المیادین نوشت: در نتیجه، کشورها بهسمت مسیرهای جایگزین، مانند میانجیگری قدرتهای منطقهای یا توافقات خارج از چارچوب واشنگتن حرکت کردهاند. دیپلماسی آمریکا بیش از پیش به «نمایش سیاسی» شباهت یافته تا فرآیندی واقعی. این روند نشانهای از افول توان یک قدرت در تبدیل نفوذ به نتایج پایدار است.
