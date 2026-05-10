  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

ویتکاف و کوشنر احتمالا به مسکو سفر می‌کنند

ویتکاف و کوشنر احتمالا به مسکو سفر می‌کنند

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه اعلام کرد که «ویتکاف» و «کوشنر»، فرستادگان ویژه آمریکا ممکن است به زودی به روسیه سفر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: استیو ویتکاف (فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور منطقه) و کوشنر (داماد ترامپ) ممکن است به زودی به روسیه سفر کنند و گفتگو با آنها ادامه خواهد یافت.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه سپس ادامه داد: اوکراین لزوم خروج نیروهایش از دونباس را درک می‌ کند و دیر یا زود این کار را انجام خواهد داد. با خروج نیروهای اوکراین از دونباس چشم‌ اندازهای حل و فصل بحران گشوده می‎ شود؛ بدون تحقق این موضوع روند صلح پیش نخواهد رفت.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: اوکراین با حمایت اروپا، از برداشتن گامی منطقی برای خروج نیروهایش از دونباس خودداری می‌ کند.

وی در ادامه گفت: ایالات متحده از روند صلح اوکراین کناره ‎گیری نمی کند، همانطور که تماس‌ های تلفنی فعال بین مسکو و واشنگتن موید این موضوع است.

کد مطلب 6825792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علیرضا IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      این روباه مکار و گربه نره به همه جا سر می‌زنند، کاری هم از دستشون برنمیآد جز دلال بازی و کلاهبرداری

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها