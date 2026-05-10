به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: استیو ویتکاف (فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور منطقه) و کوشنر (داماد ترامپ) ممکن است به زودی به روسیه سفر کنند و گفتگو با آنها ادامه خواهد یافت.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه سپس ادامه داد: اوکراین لزوم خروج نیروهایش از دونباس را درک می‌ کند و دیر یا زود این کار را انجام خواهد داد. با خروج نیروهای اوکراین از دونباس چشم‌ اندازهای حل و فصل بحران گشوده می‎ شود؛ بدون تحقق این موضوع روند صلح پیش نخواهد رفت.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: اوکراین با حمایت اروپا، از برداشتن گامی منطقی برای خروج نیروهایش از دونباس خودداری می‌ کند.

وی در ادامه گفت: ایالات متحده از روند صلح اوکراین کناره ‎گیری نمی کند، همانطور که تماس‌ های تلفنی فعال بین مسکو و واشنگتن موید این موضوع است.