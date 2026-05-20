درخواست کارکنان نظام سلامت از شورای حقوق و دستمزد

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، پیرو نامه رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر پیش‌بینی سازوکار جبران خدمات پرستاران، کادر درمان و سایر گروه‌های خدمتگزار در شرایط جنگی از سوی وزارت بهداشت و اعلام به سازمان ادرای و استخدامی، احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در نامه‌ای از وزیر بهداشت درخواست کرد وزارت بهداشت پیشنهادات خود را در این زمینه‌ها به شورای حقوق و دستمزد ارسال کنند.

متن نامه رئیس سازمان نظام پرستاری به وزیر بهداشت

همانگونه که مستحضرید، کارکنان نظام سلامت طی شرایط مختلف کشور به‌ خصوص در بحران‌ها و جنگ‌ها میزان شجاعت و وفاداری خود را نسبت به تامین سلامت مردم نشان دادند و باعث شدند نظام سلامت در صدر رضایت‌مندی مردم قرار گیرد که این جایگاه مایه مباهات همه ما است.

ولی به رغم تلاش‌های انجام شده، متاسفانه در حوزه تامین حقوق مادی این عزیزان هنوز مشکلات زیادی وجود دارد به‌طوری‌که از همکارانی که در کف میدان و در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی و اورژانس‌های پیش بیمارستانی بی‌وقفه تلاش کردند به‌ اندازه زحمات‌شان در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم قدردانی نشد، ساعات کاری این همکاران همچنان در هر ماه حدود ۵۰ ساعت بیشتر از کارکنان اداری است و نظام ناهماهنگ پرداخت سال ۱۴۰۵ نیز باعث ایجاد نارضایتی وسیع در بین کارکنان شریف نظام سلامت شده است.

با توجه به عنایت ویژه مقامات سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور به حوزه سلامت و ارسال پیام‌های قدرشناسی از این کارکنان و مدیران این حوزه، ضروری است اقدامات عملی نیز در جهت تامین حداقل‌های معیشتی برای این عزیزان فراهم شود.

در همین زمینه سازمان نظام پرستاری طی نامه‌ای (۲۴ فروردین ۱۴۰۵) به رئیس جمهوری خواستار توجه ویژه به همه نیروهای خدمتگزار کشور شد که براساس ارجاعات انجام شده سازمان اداری و استخدامی طی نامه شماره ۴۸۷۵ مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ از دو موضوع جبران خدمات کادر سلامت به‌ ویژه پرستاران در ایام جنگ و ترمیم حقوق با مکانیسم فوق‌العاده خاص استقبال نموده و خواستار ارسال پیشنهادات وزارت بهداشت شده است که مراتب طی نامه شماره ۹۴۱۴ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ رئیس دفتر رئیس جمهوری به آن وزارتخانه منعکس شده است.

لذا با توجه به اینکه جنابعالی نیز دغدغه این موضوعات را دارید خواهشمند است دستور فرمائید پیشنهادات وزارت بهداشت در جهت پرداخت پاداش جبران خدمات در جنگ، نحوه محاسبه ساعت کاری کارکنان سلامت با توجه به کاهش ساعت کاری کارکنان اداری تا پایان تابستان و احتمالا پایان سال و همچنین اختصاص بالاترین امتیاز فوق‌العاده خاص به کارکنان سلامت (با توجه به میزان حضور و اهمیت کاری آنان) به شورای حقوق و دستمزد ارسال گردد.

این سازمان نیز آماده است در کنار وزارت بهداشت این موضوعات را پیگیری نموده تا همکاران حوزه سلامت بتوانند با انگیزه بالاتری به خدمت رسانی بی‌وقفه به مردم عزیز ایران ادامه دهند.