معاون استاندار یزد پیگیر مطالبات پرستاران یزدی در وزارت بهداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در نشست با علی جعفریان، قائم‌مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به دغدغه‌های کادر درمان استان یزد، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای پرداخت معوقات کارانه، اصلاح روند پرداخت حقوق پرستاران و بازنگری در سیاست‌های مربوط به اضافه‌کاری‌های اجباری شد.

در این جلسه، چالش‌های مالی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در تعامل با سازمان‌های بیمه‌گر (سلامت و تأمین اجتماعی) بررسی و بر لزوم تسریع در وصول این مطالبات جهت تداوم خدمات‌رسانی تأکید شد.

معاون استاندار یزد همچنین با تأکید بر ضرورت محرومیت‌زدایی از شهرستان‌های کمتر برخوردار استان، خواستار مشارکت و حمایت ویژه وزارت بهداشت در تأمین بودجه و نیروی انسانی لازم برای طرح‌های خیرساز در حوزه سلامت شد.

همچنین در این نشست، شاخص‌های سلامت استان یزد در حوزه بیماری‌های غیرواگیر، به‌ویژه کنترل فشارخون و دیابت مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و بر لزوم تقویت برنامه‌های پیشگیرانه تأکید شد.