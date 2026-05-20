ورود بدون هماهنگی به اراضی پردیس بابایی دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، نشست هم‌اندیشی دانشگاهیان تربیت مدرس در خصوص اراضی پردیس بابایی دانشگاه ۲۹ اردیبهشت با حضور هیئت رییسه برگزار شد.

در این نشست یوسف حجت رییس دانشگاه ضمن تشکر از تلاش‌ها و خدمات ارزنده نیروهای مسلح در حفظ امنیت کشور به ویژه در دوران جنگ رمضان و تقدیر از جانفشانی آن‌ها، به تشریح مسایل مرتبط با اراضی پردیس بابایی پرداخت.

وی گفت: در شرایط ویژه امروز کشور در کنار همبستگی و انسجام ملی که شعار امسال رهبر انقلاب هم هست، حاکمیت قانون و قانون‌گرایی از هر مسئله‌ی دیگری اولویت بیشتری دارد چرا که اگر از اصل حاکمیت قانون تخطی شود، شاهد هرج و مرج و بی‌قانونی خواهیم بود که آتش آن دامن تمام ارکان مردم و حاکمیت را خواهد گرفت.

رییس دانشگاه خاطر نشان کرد: ۶۰ هکتار زمین پردیس بابایی در سال ۱۳۷۸ با حکم رهبر شهید انقلاب به دانشگاه تربیت مدرس اهدا شد و در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای تمام این اراضی که شامل ‌۱۷ پلاک است، ۱۷ سند به نام دانشگاه تربیت مدرس اخذ شد.

وی گفت: پس از ورود بدون هماهنگی شامگاه ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به پارک علم و فناوری پردیس بابایی، از طریق مراجع قانونی اقدامات لازم را انجام دادیم و با ریاست جمهوری، وزیر علوم، وزیر کشور و مراجع قضایی مکاتباتی صورت گرفت و جلسات مختلفی برگزار شد.

وی ادامه داد: در تمامی این مکاتبات با تاکید بر اسناد و مستندات موجود این اقدام را در چارچوب قانون و مقررات، غیرموجه و توسل به ابزار فراقانونی توصیف می‌توان کرد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دانشگاه و گروه دانش‌بنیان «تجهیزات پزشکی رئوف شفا» برای ایجاد پردیس سلامت هوشمند در پردیس بابایی پارک علم و فناوری و امضای تفاهم‌نامه با سازمان زیباسازی شهر تهران برای فضاسازی بخش‌هایی از این زمین، ادامه داد: ما دانشگاهیان معقتدیم توسعه فضاهای فناورانه و اقتصاد کشور یکی از پایه‌های با اهمیت امنیت و آرامش کشور است و از آن سو بسیاری از سامانه‌های دفاعی، خروجی همین پارک‌های علم و فناوری است که جوانان پر تلاش و نخبه دانشگاهی در آن فعال هستند.

در ابتدای این جلسه رضا قراخانلو معاون برنامه‌ریزی، نظارت فناوری اطلاعات نیز در سخنانی خواستار شنیده شدن صدای اعتراض دانشگاهیان تربیت مدرس از سوی مسئولان کشور به این موضوع شد.

وی گفت: اراضی پردیس بابایی، سرمایه دانشگاه تربیت مدرس است و هر چند فعالیت‌های برای سلب مالکیت و بهره‌برداری از این مکان صورت گرفته است اما همه ما در چارچوب قوانین و مقررات کشور، تمام تلاش خود را برای حفظ و حراست از این سرمایه به کار خواهیم بست.

در ادامه، حاضران در جلسه به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در این خصوص پرداختند و همگی بر همکاری و همفکری دانشگاهیان برای حفظ این سرمایه دانشگاهی تأکید کردند.

به گزارش مهر، گفته می‌شود افراد منتسب به نیروی انتظامی در پارک علم و فناوری ضمن پایین آوردن تابلوی مجموعه پارک علم و فناوری بار دیگر به شرکت‌های حاضر در پارک اخطار دادند تا ظرف ۵ روز آینده باید تجهیزات خود را تخلیه کنند.